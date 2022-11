Operazione pane: la nuova campagna di Antoniano a sostegno delle mense francescane

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Operazione Pane è il progetto di Antoniano che sostiene le mense francescane in Italia e nel mondo, accogliendo ogni giorno coloro che hanno perso tutto e hanno bisogno di aiuto per ritrovare la speranza: le mense francescane di Operazione Pane sono 23: 18 in Italia e 5 all'estero (in Siria, Ucraina e Romania). Negli ultimi mesi si è aggiunto anche il dramma della guerra in Ucraina. Antoniano ha così esteso la rete solidale di Operazione Pane in Ucraina e al confine, offrendo aiuto alle mamme, ai papà e ai bambini colpiti dalla guerra e accogliendo chi è riuscito a scappare. In particolare, il sostegno è dato a tre strutture a Konotop, Odessa e Kiev e una realtà francescana a Braila, in Romania, impegnata ad offrire supporto alle mamme e ai bambini che attraversano il confine dell’Ucraina. Grazie alla raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - Antoniano potrà garantire supporto economico e psicologico a singoli e famiglie in difficoltà, in Italia e in Ucraina, con l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla vita di tante persone. In particolare sarà possibile garantire pasti caldi e ceste alimentari a tante famiglie in difficoltà, aiutare le famiglie nelle spese quotidiane e mettere a disposizione alcuni appartamenti per le famiglie bisognose. Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: https://www.produzionidalbasso.com/project/resta-accanto-a-chi-ha-perso-tutto-sostieni-operazione-pane/