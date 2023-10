Ordigno bellico a Rastignano, programmati disinnesco ed evacuazione

Sono 465 le persone che dovranno uscire di casa domenica 22 ottobre, quando verranno effettuate le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente al 2° conflitto mondiale rinvenuto durante lavori di scavo nel comune di Pianoro, frazione Rastignano, in via De Gasperi 1, al confine con il comune di Bologna.

Tutta la popolazione presente nella zona di pericolo dovrà allontanarsi entro le 7 e fino al termine delle operazioni, così come dovranno cessare tutte le attività economiche e produttive, private e non, di qualsivoglia natura presenti in zona. Dalle 7 sarà vietata anche la circolazione veicolare e pedonale nella zona interessata. È inoltre disposto l’allontanamento di tutti gli animali.

I civici coinvolti

I residenti interessati dal provvedimento sono complessivamente 465: 440 nel comune di Pianoro e 25 nel comune di Bologna.

- A Pianoro sono interessate: via Andrea Costa (ai civici 45, 45/A, 45/B, 45/D, 45/E, 45/F, 45/G, 45/H, 47, 51, 53, 55, 57, 80, 90, 90/A, 90/B, 90/C, 90/D, 90/E, 90/F, 92, 94, 96, 96/A, 98, 100/A, 100/B, 100/C, 100/ D, 106, 108, 110, 100/A, 110/B, 112, 112/2 112/2A 112/2B, 112/2C, 112/2D, 112/2E, 112/2F, 112/2G, 112/2H, 112/2I, 112/2J, 112/2K, 112/2L, 112/2M, 112/2N, 112/2O, 112/2P, 112/2Q, 112/2R, 112/2S, 112/2T, 112/2U, 112/2V, 112/A, 112/B 112/C 112/D 112/E 112/F112/G, 112/H, 112/I, 112/J, 112/K, 112/L, 112/M, 114 e 114/D), via De Gasperi ai civici 2 e 4, via dei Colli ai civici 2 e 3, via del Casello al civico 1, via del Pero (ai civici 1, 1/3, 1/E, 3, 3/A, 4, 8,10, 12, 12/2, 12/3; 14 e 16), via Don Minzoni al civico 4, via dei Soldati (ai civici 1, 2, 3, 4) e via del Paleotto al civico 2.

- A Bologna è interessata la zona di via del Paleotto ai civici 2, 13/7, 13/7A, 13/10, 13/10A e 15.

Punti di accoglienza

Per i cittadini residenti saranno operativi alcuni punti d’accoglienza al Circolo ARCI di Rastignano in via Valle Verde 1/2, presso la Parrocchia di Rastignano, raggiungibile da via A. Costa 65 e da Largo Don Giorgio Serra, e alla Loggia della Fornace in via Ligabue 3 (raggiungibile a piedi anche da Via Rodari). Le persone che intendono usufruire di uno di questi punti d’accoglienza devono comunicare la propria presenza entro sabato 21 ottobre, telefonando al centralino del Comune di Pianoro al numero 051 6529111 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.30.

A coloro che hanno bisogno di assistenza per lo spostamento di persone con difficoltà motorie sarà possibile contattare la Pubblica Assistenza di Pianoro al numero 051 774540, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9 – 12 e 15 – 18.

Traffico

Via Andrea Costa, nel tratto compreso tra via Valle Verde e via Marzabotto, sarà chiusa al transito veicolare.

La viabilità alternativa, dalle 7 a fine operazioni, sarà possibile:

- in direzione Bologna, da via A. Costa deviando in via G. Rodari – via della Fornace – via Marzabotto – via del Cappello – via Valle Verde;

- in direzione Pianoro, da via A. Costa deviando in via Valle Verde – via del Cappello – via Marzabotto – Rotatoria Ponte delle Oche oppure via della Fornace (da Via Marzabotto).

Bus deviati e sostitutivi

Le linee di trasporto urbano subiranno delle deviazioni consultabili qui o telefonando al numero 051 290290 di Tper.

Le linee di bus interessate sono la suburbana 96 e il servizio sostitutivo di bus della ferrovia Bologna-Prato.

Dalle ore 7.00 alle ore 8.00 di domenica le linee transitano regolarmente, ma con divieto di discesa alle fermate nel tratto soggetto a limitazioni causa intervento; dalle ore 8.00 e fino al termine delle operazioni di disinnesco le linee osservano la seguente deviazione di percorso:

- Linea 96

direzione Piazza Cavour

le corse in partenza da Carteria Scuole alle ore 6.20 e Pianoro Vecchio alle ore 7.10: percorso regolare, alle fermate Rastignano e Rastignano Stazione i bus effettuano SOLO carico dei passeggeri.

dalla corsa in partenza/transito da Pianoro Vecchio alle ore 8.10 e fino a cessate esigenze: … via Andrea Costa (regolare fino alla fermata Riolo) - via Lelli - via Fornace - via Marzabotto - via Marzabotto - via Cappello - via Valle Verde - via Buozzi - via Calcutta - nuova viabilità con direzione Bologna - nuova viabilità con direzione Bologna - via Dazio - via Toscana (regolare della fermata Ponte Savena) …

fermate soppresse: 9510 RIOLO VIA COSTA (SP 65 FUTA) FR 134/A 9508 RASTIGNANO VIA COSTA 61 9506 RASTIGNANO STAZIONE VIA COSTA FR.64 9504 RASTIGNANO PALEOTTO VIA COSTA 1/B 9502 TOSCANA PAVESE 1 VIA NAZIONALE TOSCANA 7 fermate provvisorie: -- RASTIGNANO MARZABOTTO VIA MARZABOTTO DOPO PEDONALE -- RASTIGNANO STAZIONE EST VIA CAPPELLO PRE PEDONALE

direzione Pianoro Vecchio

la corsa in partenza da Piazza Cavour alle ore 7.00: percorso regolare, alle fermate Rastignano Stazione e Rastignano i bus effettuano SOLO carico dei passeggeri.

dalla corsa in partenza da Piazza Cavour alle ore 8.00 e fino a cessate esigenze: … via Toscana (regolare fino alla fermata Ponte Savena) - via Dazio - nuova viabilità con direzione Rastignano - nuova viabilità con direzione Rastignano - via Calcutta - via Buozzi - via Valle Verde - via Cappello via Marzabotto - via Marzabotto - via Marzabotto - via Fornace - via Lelli - via Andrea Costa (regolare dalla fermata Riolo) …

fermate soppresse: 9501 TOSCANA PAVESE 1 VIA TOSCANA P.L. 188 9503 RASTIGNANO PALEOTTO VIA COSTA 22 9505 RASTIGNANO STAZIONE VIA COSTA 68 9507 RASTIGNANO VIA A.COSTA 10m PRE VIA DEI COLLI 9509 RIOLO VIA COSTA 140 fermate provvisorie: -- RASTIGNANO STAZIONE EST VIA CAPPELLO DOPO PEDONALE -- RASTIGNANO MARZABOTTO VIA MARZABOTTO PRE PEDONALE

- servizio sostitutivo della ferrovia Bologna - Prato

direzione Bologna Stazione Centrale

le corse in transito da Rastignano Stazione tra le ore 7.00 e le ore 8.00: percorso regolare, alla fermata Rastignano Stazione i bus effettuano SOLO carico dei passeggeri.

le corse in transito da Rastignano Stazione dalle ore 8.00 e fino a cessate esigenze: … via Andrea Costa - via Lelli - via Fornace - via Marzabotto - via Marzabotto - via Cappello - via Valle Verde - via Buozzi - via Calcutta - nuova viabilità con direzione Bologna - nuova viabilità con direzione Bologna - via Dazio - via Toscana …

fermata soppressa: 9506 RASTIGNANO STAZIONE VIA COSTA FR.64 fermata provvisoria: -- RASTIGNANO STAZIONE EST VIA CAPPELLO PRE PEDONALE

direzione Pianoro Stazione - Prato

le corse in transito da Rastignano Stazione tra le ore 7.00 e le ore 8.00: percorso regolare, alla fermata Rastignano Stazione i bus effettuano SOLO carico dei passeggeri.

le corse in transito da Rastignano Stazione dalle ore 8.00 e fino a cessate esigenze: … via Toscana - via Dazio - nuova viabilità con direzione Rastignano - nuova viabilità con direzione Rastignano - via Calcutta - via Buozzi - via Valle Verde - via Cappello - via Marzabotto - via Fornace - via Lelli - via Andrea Costa …