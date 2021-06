L'oroscopo di oggi 14 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Ariete

Bello il transito di Marte nel cielo degli ariete ma attenzione a qualche possibile tradimento nella coppia. Sul lavoro in tanti dovranno parlare chiaro. Questo è il momento dell'azione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Toro

In questa giornata i toro avranno ancora qualche piccolo problema da affrontare. Sul lavoro c'è qualche tensione. Possiamo dire che questa nuova settimana inizia con un po' di dubbi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Gemelli

Una luna favorevole aiuta i gemelli in amore. Per quanto riguarda il lavoro ci si sente sereni e c'è la possibilità anche di guadagnare qualcosina in più del solito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Cancro

Venere consiglia ai cancretti di non sottovalutare le nuove relazioni. Sul lavoro bisogna sfruttare l'influsso di Giove e curare i contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Leone

Il segno del leone ha la luna e anche Marte nel segno quindi, la passione è ardente. Sul lavoro possibili cambiamenti in vista e chi lavora in proprio deve mettere da parte qualche soldo in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Vergine

Cari vergine, l'amore procede bene ma se sentite di vivere la solita routine di coppia inventatevi qualcosa di nuovo da fare. Sul lavoro non fatevi ingannare da chi vi pugnala alle spalle. Scelte importanti da fare in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Bilancia

Cari bilancia con queste stelle difficili potrebbero emergere incompresioni nelle coppie. Favorito, invece, il lavoro e la creatività grazie al Saturno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Scorpione

Cari scorpioncini dovreste chiedervi nel profondo chi vi interessa davvero. Sul lavoro in tanti sono preoccupati per le finanze ma tra oggi e domani qualcosa di nuovo arriverà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Sagittario

Cari sagittario potreste fare un incontro importante oggi ma dovete fare chiarezza in voi stessi prima di tutto. Sul lavoro c'è qualche contrattempo ma tra non molto le cose cambieranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Capricorno

Con la luna non più opposta va meglio anche se, in amore, c'è ancora qualche discussione aperte. Sul lavoro, invece, bisogna organizzarsi bene perché in questo periodo si possono fare grandi cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Acquario

C'è qualche chiarimento da fare in amore, cari acquario, soprattutto se vi trascinate da tempo delle incomprensioni. Sul lavoro attenzione ai colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 giugno 2021: Pesci

Per i pesciolini questa è una giornata piena di emozioni. Organizzate qualcosa di bello per il prossimo fine settimana. Sul lavoro questo è un periodo fertile e va meglio anche dal punto di vista delle finanze.