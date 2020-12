L'Oroscopo 2021 segno per segno: ecco cosa prevedono le Stelle

"Prima di passare alle previsioni segno per segno, dobbiamo fare due premesse. La prima è che il vero oroscopo è quello redatto per ciascuno di noi per il luogo e l’ora della nascita: questo costituisce la nostra carta di identità astrale ed è unica e irripetibile. La seconda è che quando leggiamo l’oroscopo sui quotidiani o sulle riviste oppure lo ascoltiamo per radio o per televisione dovremmo prendere in considerazione non solo le previsioni per il segno zodiacale (quello dove si trova il nostro Sole alla nascita), ma anche quello del segno ascendente al momento della nascita": ecco cosa ci dice l'astrologo Massimiliano Gaetano, che fa una premessa importante prima di farci correre a spiare cosa ci riservano le stelle.

Ariete

Per l’Ariete il 2021 si prospetta, sin dall’inizio, interessante e pieno di energia, grazie ai due giganti del Cielo, Giove e Saturno, non più ostili. Movimenti e cambiamenti in arrivo, non sempre sostenuti da un ottimale condizione di salute. Giove favorevole per quasi tutto l’anno alimenta il vostro innato entusiasmo e la vostra voglia di fare. Dal canto suo, Saturno, consolida le amicizie e permette di concretizzare quei progetti che fino ad ora erano rimasti bloccati e inattuati. La prima parte dell’anno, soprattutto la primavera, è interessante per i sentimenti; la seconda parte, invece, lo è di più per la professione e le questioni pratiche.

Toro

Per il Toro il 2021 è un anno che mette alla prova la vostra capacità di perseverare nonostante le circostanze avverse. Giove e Saturno in transito dissonante mettono in discussione le vostre certezze e sicurezze sin dall’inizio dell’anno. Sentite la necessità, inusuale per voi, di dare una svolta alla vostra vita, amplificata dalla presenza di Urano nel segno. Questo anno è un periodo che presenta molte sfide, soprattutto nel settore della professione, che riuscite a superare grazie alla vostra resistenza, perseveranza e capacità di organizzazione. La vita affettiva potrebbe risentire del vostro privilegiare più tempo e risorse alla vita professionale.

Gemelli

Per i Gemelli il 2021 è l’anno della riscossa e della rivincita su molti fronti. Grazie a Giove e Saturno finalmente ritornati favorevoli, molte sono le possibilità di successo, ma si basano unicamente sulla capacità di gestire le vostre qualità. Non disperdete, dunque, le energie, ma selezionate e individuate gli obiettivi da realizzare e concentratevi sugli stessi. Favoriti sono i contatti e i progetti con l’estero, gli studi e i concorsi. Assorbiti dagli impegni e dai traguardi professionali, avete poco tempo da riservare ai sentimenti. In amore siete, quindi, più selettivi nella scelta della persona a cui dedicare parte del vostro prezioso tempo

Cancro

Per il Cancro il 2021 si prospetta più leggero, grazie a Giove e soprattutto Saturno non più dissonanti. In questo periodo non vi sentite più soli e trascurati e ciò vi permette di recuperare quella stabilità emotiva così importante per voi. Avvertite la presenza e il supporto della vostra famiglia e questo contribuisce a migliorare il vostro umore a partire dalla primavera. Questo periodo è ottimale per rafforzare i vostri rapporti con la famiglia e il vostro partner. In ambito professionale non arrendetevi di fronte alle prime difficoltà, ma proseguite nel conseguimento dei vostri obiettivi, ampliando le vostre prospettive.