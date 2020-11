L'Oroscopo di dicembre segno per segno

Il Cielo di dicembre si presenta con il Sole che transita in Sagittario fino al 21 per poi passare in Capricorno; Mercurio l’1 entra in Sagittario, per poi passare in Capricorno il 20; Venere transita in Scorpione fino al 15 per poi passare in Sagittario e restarvi per tutto il mese; Marte, con moto diretto, continua il suo transito in Ariete; Giove e Saturno transitano in Capricorno per poi passare, rispettivamente, il 17 e il 19, in Aquario; Urano retrogrado e Nettuno diretto continuano rispettivamente a restare in Toro e in Pesci; infine Plutone continua il suo transito in Capricorno. Il fenomeno celeste più importante è la congiunzione media fra Saturno e Giove del 21 dicembre. Questo cielo premia soprattutto il Sagittario.

Ariete

La prima parte del mese è ancora molto positiva, grazie al Sole e Mercurio armonici. L’azione congiunta del transito favorevole del Sole fino al 21 e di Marte per tutto il mese aumentano la vostra energia e il vostro entusiasmo. Questa energia la riuscite ad avvertire anche sotto il profilo mentale, favorendovi nella concentrazione e nella comunicazione. Nella seconda parte del mese, il Sole e Mercurio dissonanti incominciano a farvi accusare stanchezza e irrequietezza. In amore, dopo una prima parte del mese caratterizzato da polemiche, dal 15 in poi torna il sereno, grazie al transito armonico di Venere.



Toro

In questo mese registrate un graduale recupero e, soprattutto dal 21, vi sentirete più carichi, grazie al Sole molto positivo. Mercurio dissonante dal 1 al 20 può rendervi irrequieti e farvi cadere in preda ad ansia e stress. Inoltre, questa condizione non vi permette di concentrarvi sui vostri obiettivi e non vi facilita nella comunicazione col partner. In amore, la dissonanza di Venere fino al 15 può creare problemi col partner e le tensioni e discussioni sono dietro l’angolo. La situazione migliora nella seconda parte del mese. Dal 21 Giove e Saturno dissonanti vi invitano ad alcuni ripensamenti riguardo la vostra professione.



Gemelli

Un inizio mese ancora stancante a causa dell’opposizione del Sole fino al 21. Vi sentite spossati e faticate nel portare avanti gli impegni quotidiani. Sotto il profilo mentale, la dissonanza di Mercurio dal 1 al 20 vi crea problemi di concentrazione e comunicazione, oltre divergenze d’opinione con il vostro partner. Venere dissonante dal 15 consiglia di evitare discussioni col partner e atteggiamenti distruttivi in amore. A fasi alterne, l’irrequietezza e il nervosismo costituiscono il clima di fondo delle vostre giornate. Giove e Saturno positivi nell’ultima parte del mese segnano l’inizio di una nuova stagione.



Cancro

In questo mese è ancora presente nervosismo, soprattutto per questioni lavorative, a causa della dissonanza di Marte. Per fortuna, il trigono di Mercurio dal 1 al 20, vi facilita nella comunicazione e nel dialogo soprattutto con il partner e con i figli. In questo recupero vi viene in soccorso anche Venere che, transitando positivamente nel vostro quinto campo solare, fino al 15 vi promette giorni interessante per recuperare l’intesa col partner. Dal 21 Giove e Saturno non più opposti alleggeriscono il clima nella vostra esistenza. La fine dell’anno si prospetta molto bella con il plenilunio nel vostro segno.



Leone

L’azione congiunta del Sole nel vostro segno fino al 21 e di Marte in transito armonico per tutto il mese aumentano la vostra energia e il vostro entusiasmo. Tuttavia, a causa della dissonanza di Venere fino al 15 è necessario fare particolare attenzione alla salute e al benessere e non esaurire inutilmente le vostre energie. Nella prima metà del mese, anche la vita sentimentale risente di una situazione di tensione; e con Mercurio dissonante sono possibili discussioni in famiglia e col partner per motivi economici. Nella seconda parte del mese, il Sole, Mercurio e Venere tornano positivi, garantendo una fine di anno serena.



Vergine

Nella prima parte del mese la dissonanza del Sole vi fa accusare mancanza di energia e spossatezza. Anche sotto il profilo mentale, Mercurio dissonante dal 1 al 20 non vi aiuta nella concentrazione, nella comunicazione e nell’attività professionale. Ultimamente, gli impegni che avete assunto vi hanno provato e accusate stanchezza. Inoltre, sono possibili discussioni all’interno delle mura domestiche per questioni di gestione familiare. Per fortuna, Mercurio dal 20 e il Sole dal 21 vi permettono di recuperare negli ultimi giorni del mese. La prima metà del mese è interessante per l’amicizia e gli affetti.



Bilancia

Questo mese continua a far registrare fino al 21 un recupero di energia e vitalità, grazie al transito positivo del Sole. Il transito armonico del Sole fino al 21 e di Mercurio fino al 15 rende più sereno l’ambiente attorno a voi, favorendo la vostra innata socievolezza e tendenza alla comunicatività. La persistente opposizione di Marte vi rende inquieti e nervosi e questa situazione può ripercuotersi nei rapporti con gli altri e con il vostro partner. Nella seconda metà del mese avvertite maggiormente stanchezza e mancanza di energia. Per fortuna Venere positiva dal 15 vi circonda dell’affetto dei vostri cari.



Scorpione

In questo ultimo mese dell’anno non vi manca energia e vitalità soprattutto dal 21, grazie al transito favorevole del Sole. L’affaticamento mentale, che ha caratterizzato gli ultimi periodi, scomparirà dal 20 in poi quando Mercurio ritorna favorevole. Gli ultimi giorni dell’anno sono interessanti per i contatti e, le comunicazioni, consigliandovi di non chiudervi in voi stessi. Questo periodo è anche interessante per prendervi cura di voi stessi, soprattutto fino al 15 approfittando della presenza di Venere nel segno. Questo transito è molto positivo anche per ravvivare con passione e complicità l’intesa con il partner.

Sagittario

L’azione congiunta del Sole nel vostro segno fino al 21 e di Marte in transito armonico per tutto il mese aumentano la vostra energia e il vostro entusiasmo. Questo mese è ideale per prendervi cura di voi stessi e migliorarvi, soprattutto dal 15 quando Venere entra nel vostro segno. Inoltre, questo mese è proficuo anche sotto il profilo professionale. Molti progetti che sono rimasti bloccati negli ultimi mesi possono ripartire in questo mese e si prospettano nuove possibilità. Molto proficuo il transito di Mercurio nel vostro segno dal 1 al 20 per l’attività mentale. Fine di anno piena di amore con Venere nel segno dal 15.

Capricorno

La persistente quadratura di Marte continua a rendervi irrequieti e nervosi, soprattutto per questioni inerenti casa e famiglia. Per fortuna il Sole continua a sostenervi e, passando dal 21 nel vostro segno, inizia a inondarvi di energia ed entusiasmo. caricarvi di energia. Sotto il profilo mentale, Mercurio vi permette di avere una comunicazione efficace e contatti soprattutto dal 20. Nonostante amiate la solitudine, fino al 15, Venere ravviva il settore delle amicizie e delle conoscenze. Anche l’amore torna ad essere più passionale, gli affetti familiari procedono senza tensioni e i rapporti con i figli sono più sereni.



Aquario

Questo mese fa registrare un recupero psico-fisico soprattutto fino al 21, grazie al Sole decisamente favorevole. Marte continua a sostenervi per tutto il mese, non facendovi mancare la forza per affrontare gli impegni che vi attendono. Buon recupero delle facoltà mentali e nella comunicazione, con Mercurio favorevole dall’1 al 20. L’evento più importante è l’ingresso di Giove e di Saturno nella seconda metà del mese, che inaugurano un periodo della vita molto importante per la realizzazione dei vostri obiettivi. Venere dissonante fino al 15 invita ad una maggiore cura ed attenzione verso il proprio fisico.



Pesci

Nella prima parte del mese, fino al 21, avvertite mancanza di energia ed entusiasmo a causa della quadratura del Sole. Gli impegni lavorativi vi hanno fiaccato e avete bisogno di prendervi una pausa. Anche sotto il profilo mentale vi sentite un po' stanchi e confusi, a causa della dissonanza di Mercurio dal 1 al 20. Successivamente, la situazione migliora; e per le festività di fine anno recuperate in vitalità e socievolezza. Per quanto riguarda la vita affettiva, Venere fino al 15 vi permette di recuperare il rapporto con il partner. Il plenilunio dell’ultimo giorno dell’anno vi dona un brindisi pieno di dolci emozioni.