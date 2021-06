L'Oroscopo di giugno segno per segno

Il Cielo di questo mese premia soprattutto il Cancro. Il Sole che transita in Gemelli fino al 21 per poi passare in Cancro; Mercurio continua a restare, prima retrogrado e poi diretto dal 23, in Gemelli; Venere, ancora in Gemelli a inizio mese, il 2 fa ingresso in Cancro per poi passare il 27 in Leone

Il Cielo di giugno si presenta con il Sole che transita in Gemelli fino al 21 per poi passare in Cancro; Mercurio continua a restare, prima retrogrado e poi diretto dal 23, in Gemelli; Venere, ancora in Gemelli a inizio mese, il 2 fa ingresso in Cancro per poi passare il 27 in Leone; Marte prosegue il suo transito in Cancro per poi passare dall’11 in Leone, restandovi per tutto il mese; Giove continua a rimanere stazionario in Pesci per poi retrogradare dal 20; Saturno prosegue il suo transito in Aquario; Urano e Nettuno continuano rispettivamente a restare in Toro e in Pesci; infine, Plutone prosegue il suo transito in Capricorno. Questo Cielo premia soprattutto il Cancro.

Ecco l'oroscopo di maggio segno per segno:

Ariete

Inizio del mese ancora nervoso fino all’11 a causa della dissonanza di Marte. Vi possono essere discussioni e tensioni in famiglia o per questioni inerenti alla casa. Successivamente la situazione migliora e potete beneficiare di vitalità e forza. Venere disarmonica dal 2 al 27 possono rendervi sentimentalmente insoddisfatti, soprattutto se siete single, e creare situazioni polemiche; se invece avete una relazione stabile, possibili malumori per cattiva comunicazione. Nella professione possibili discussioni e tensioni agli inizi del mese. Dal 21 potreste accusare scarsa energia e vitalità: non esagerate con l’attività fisica.

Toro

In questo mese prosegue la fase di ripresa, grazie a Giove ancora favorevole, soprattutto se appartenete alla prima decade. Sotto il profilo professionale incominciano ad arrivare quelle risposte che attendete da molto tempo. Per quanto riguarda il settore finanziario, Saturno dissonante consiglia cautela nelle spese, negli acquisiti e negli investimenti. Problemi e discussioni in famiglia o per questioni inerenti alla casa a causa di Marte dissonante dall’11: non cedete al nervosismo, ma cercate di fare profondi respiri. Dal 2 al 27 Venere favorevole favorisce il dialogo in amore, che siate single o in una relazione di coppia.

Gemelli

Il Sole nel vostro segno fino al 20 promette un recupero di vitalità e vi rendono pieni di entusiasmo. La capacità di concentrazione e di comunicazione è molto buona con Mercurio nel vostro segno per tutto il mese. Siete favoriti sia nella professione che nello studio e il periodo è ideale per sostenere colloqui, esami oppure discutere tesi. A partire dall’11 Marte favorevole vi dona molta forza: prestate solo attenzione agli eccessi verbali, alle parole di troppo che potrebbero generare incomprensioni. Per quanto riguarda l’amore, dopo un mese tranquillo, dal 27 il transito favorevole di Venere promette interessanti novità.