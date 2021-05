L'oroscopo di maggio segno per segno: questo cielo premia soprattutto il Cancro

Il Cielo di maggio si presenta con il Sole che transita in Toro fino al 20 per poi passare in Gemelli; Mercurio completa il suo transito in Toro per poi passare il 4 in Gemelli, restandovi per tutto il mese; Venere, ancora in Toro a inizio mese, il 9 fa ingresso in Gemelli

Il Cielo di maggio si presenta con il Sole che transita in Toro fino al 20 per poi passare in Gemelli; Mercurio completa il suo transito in Toro per poi passare il 4 in Gemelli, restandovi per tutto il mese; Venere, ancora in Toro a inizio mese, il 9 fa ingresso in Gemelli; Marte prosegue il suo transito in Cancro, restandovi per tutto il mese; Giove ancora in Aquario, il 13 fa ingresso in Pesci; Saturno prosegue il suo transito in Aquario; Urano e Nettuno, entrambi diretti, continuano rispettivamente a restare in Toro e in Pesci; infine, Plutone prosegue il suo transito in Capricorno. Questo Cielo premia soprattutto il Cancro.

Ariete

In questo mese molti pianeti si dispongono in posizione favorevole, supportandovi e sostenendovi. Apre le danze Mercurio che a partire dal 4 incomincia a dar seguito alle vostre iniziative. Dal 9 si aggiunge Venere che vi infonde benessere e tanta voglia di amare ed essere amati. Il periodo è molto proficuo per condividere momenti di intimità col partner; o, se siete ancora single, per fare nuove conoscenze interessanti e stimolanti. Infine, dal 20, il Sole vi ricarica con tanta energia e voglia di fare. Unica nota stonata è la dissonanza di Marte che può rendervi nervosi e crearvi qualche problema o spese in famiglia.

Toro

La tensione planetaria continua gradualmente ad allentarsi, grazie al temporaneo transito favorevole di Giove dal 13. Se in ambito professionale avete subito blocchi o situazioni avverse, qualcosa incomincia a muoversi. Grazie ad amici o conoscenze si possono prospettare occasioni e opportunità da cogliere al volo. I pianeti veloci in transito nella vostra seconda casa solare indicano l’importanza della questione economica e la necessità che i conti siano e restino in ordine. In questo periodo le amicizie sono molto importanti: riprendete a coltivare quelle di un tempo e a stringerne di nuove e non ve ne pentirete!

Gemelli

La presenza dei pianeti veloci nel vostro segno promette un recupero sotto molti aspetti. A partire dal 4 Mercurio vi sostiene nello studio e nella professione, permettendo di esprimervi in modo efficace e convincente. Dal 9 si aggiunge Venere che, transitando nel vostro segno, vi rende affascinanti e amabili. Questi giorni sono interessanti per ravvivare l’intesa col partner o per fare nuove intriganti conoscenze. Dal 13 il transito dissonante di Giove potrebbe infastidire i nati appartenenti alla prima decade: non cadete preda della sfiducia! Negli ultimi giorni del mese, il Sole nel segno vi illumina di immenso.

Cancro

La presenza per tutto il mese di Marte nel segno, da una parte, vi dona molta energia; dall’altra, vi rende nervosi. E quando siete nervosi la vostra naturale dolcezza lascia il posto alla capricciosità. Cercate di mantenere la giusta calma e di non guastarvi la positività del periodo con le vostre mani, movimentandolo con inutili distrazioni e affanni! Non solo nessun pianeta vi pone ostacoli, ma, se appartenete ai nati della prima decade, Giove arriva in vostro soccorso, aiutandovi a tentare quel rinnovamento totale che sognate da molto tempo. Giorni molto interessanti per ritornare ad amare.