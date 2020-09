L'oroscopo di settembre segno per segno

Il Cielo di settembre si presenta con il Sole che transita in Vergine fino al 22 per poi passare in Bilancia; Mercurio transita in Vergine fino al 5, per poi passare in Bilancia e dal 27 in Scorpione; Venere transita nel Cancro fino al 6 per poi passare in Leone e restarvi per tutto il mese; Marte, con moto diretto fino al 9 e successivamente retrogrado, continua a trovarsi in Ariete; Giove, diretto dal 13, e Plutone continuano il loro transito in Capricorno; Saturno, per tutto il mese, continua a retrogradare in Capricorno; infine, Urano e Nettuno, entrambi retrogradi, continuano rispettivamente a restare in Toro e in Pesci. Questo cielo premia soprattutto la Vergine.

Ecco le previsioni astrali dell'astrologo Massimiliano Gaetano:

Ariete

Mese molto positivo per amicizie e sentimenti, grazie a Venere decisamente favorevole dal 6. Dopo un agosto incerto e nervoso, vi sentite più rilassati e con tanta voglia di amare e di essere amati. Possibili concepimenti e nascite. Mercurio opposto dal 5 vi aiuta a riprendere un dialogo equilibrato con il vostro partner, a condizione di non essere prevaricanti. Non lasciatevi andare a qualche parola di troppo intorno al 25. Nella professione Giove e Saturno possono portare qualche ritardo o blocco. Dal 22 il Sole opposto può farvi accusare stanchezza; per fortuna, godete del supporto di Marte nel segno per tutto il mese.

Toro

Un inizio mese ancora interessante per l’amore fino al 6, soprattutto se appartenete alla terza decade; successivamente, Venere dissonante può portare qualche problema di stabilità affettiva. È molto probabile che sarete assorbiti da questioni domestiche che non vi permettono di dedicarvi agli affetti come vorreste. Il transito favorevole del Sole fino al 22 vi ricarica di quelle energie che avete consumato nella prima metà di agosto. Mercurio decisamente favorevole fino al 5 vi aiuta nella concentrazione mentale. Giove e Saturno favorevoli vi supportano nella professione e nelle questioni pratiche.

Gemelli

Un inizio mese ancora interessante per l’amore dal 6 in poi. Se una persona vi interessa, questo è il periodo ideale per fare il primo passo. Il transito positivo di Marte vi rende audaci e, con Mercurio favorevole dal 5, la vostra conversazione diventa convincente, affascinante e amabile. La dissonanza del Sole fino al 22 può incidere sulla vitalità, che potrebbe risentire di momenti di stanchezza o spossatezza; tuttavia, dal 22 avvertite un cambiamento, riuscite a recuperare energia e vi sentite più carichi.

Cercate di prendervi cura del vostro corpo, facendo esercizio fisico e seguendo una dieta appropriata.

Cancro

In questo mese è ancora presente nervosismo, soprattutto per questioni lavorative, a causa della dissonanza di Marte. La quadratura di Mercurio dal 5 al 27 non facilita la comunicazione e il dialogo soprattutto in famiglia, generando incomprensioni e discussioni. Inoltre, potreste accusare stanchezza mentale e scarsa concentrazione e, questa condizione, non fa altro che alimentare la vostra innata tendenza a indispettirvi. In compenso il Sole vi dona vitalità ed energia e vi favorisce nei contatti. Venere nel segno fino al 6 vi aiuta a recuperare l’intesa con il partner soprattutto se appartenete alla terza decade.