Ozzano, nonna Dina compie 100 anni : "Quello che dico ce l'ho nel cuore"

Dina Cristiani ha compiuto 100 anni. La super nonna è nata a Castel San Pietro il 22 marzo del 1921 da una famiglia contadina: anni del primo dopoguerra, difficili, segnati da povertà e privazioni per molte famiglie italiane.

Sfollata con la famiglia a Bologna, nel 1942 si sposò con Francesco Leonelli dal quale avrà 4 figlie. Nel 1956 si trasferì a Ozzano dell'Emilia, nella frazione Noce, nella casa dove abita ancora oggi con il genero e la figlia Maria Luisa.

"Non ha avuto una vita facile la mamma - hanno spiegato le figlie - é rimasta vedova presto e ha conosciuto il dolore più grande che è quello della morte di una figlia, ma non ha mai perso la voglia di vivere, di lottare e, cosa fondamentale, il sorriso". Alcuni giorni a settimana Dina frequenta il centro diurno comunale "Il Melograno" dove la responsabile del centro, Mariasole Santi, ha voluto festeggiarla alla presenza del Sindaco Luca Lelli e alcuni familiari.

"Mai come nel caso della signora Dina l'augurio "100 di questi anni" risulta azzeccato - spiega il sindaco Luca lelli - E' una signora di una vitalità e allegria contagiosa, che mette subito di buon umore chiunque le parli. Ha un'ottima memoria, ricorda episodi del passato con grande precisione, ma allo stesso tempo ricorda senza alcuna fatica i nomi di tutti i 9 nipoti e 7 pronipoti che adora".

Spenta la candelina rossa dei 100 anni, la signora Dina ha ringraziato la responsabile del centro diurno e tutte le sue collaboratrici per l'amore che mettono nel loro lavoro e per come interagiscono con gli anziani che frequentano il centro ed ha avuto anche un pensiero gentile per tutti i suoi familiari.

"Sono molto contenta della mia famiglia- racconta Dina - e tutto quello che dico con la lingua è perché ce l'ho nel cuore".