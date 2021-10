Ozzano, 25 anni per il forno Dolce e Salato: "Onorati di ospitare sul nostro territorio questa eccellenza"

I fratelli Quartieri, originari di Villa Fontana di Medicina, famiglia di agricoltori amanti della terra, sono 6 fratelli: Claudio, all'età di 16 anni, decise che lavorare la terra non era il lavoro da fare "da grande" e iniziò il praticantato come operaio in alcuni forni per imparare il mestiere. Nel 1990 coinvolse ue fratelli, Giuliano e Cesare, per aprire un forno a Bologna. Nel 1996 il grande salto e la decisione di aprile il forno-pasticceria F.lli Quartieri, con annesso laboratorio di produzione, a Ozzano, sulla via Emilia, all'interno del centro commerciale "La Corte".

Perché Ozzano?" La risposta del fondatore è semplice e chiara: "Perché si è presentata l'occasione e perchè abbiamo visto a Ozzano il posto dove poter fare un salto di qualità. C'era lo spazio giusto per crescere, è stata una sfida che oggi, senza modestia, possiamo dire di aver vinto". E adesso festeggiano i 25 anni di attività.

I tre fratelli Quartieri hanno le "mani in pasta": lavorano in laboratorio e sono addetti alla produzione, e dietro al bancone a servire la numerosa clientela ci sono le mogli e due dipendenti storiche,assunte poco tempo dopo l'avvio dell'attività.

" Ci sarebbe piaciuto fare una grande festa sulla piazza del centro commerciale dove poter salutare tutta la nostra clientela- raccontano i tre fratelli - ma le restrizioni per il Covid non ce l'hanno consentito. Abbiamo pensato di realizzare un piccolo gadget, una sportina col marchio Forno F.lli Quartieri con dentro un assaggio delle nostre specialità da offrire a tutti i clienti che oggi ci verranno a trovare. La festa speriamo di poterla fare per i 30 anni, conclude Claudio ".

"Siamo onorati di ospitare sul nostro territorio un'eccellenza come il Forno F.lli Quartieri - afferma il sindaco Luca Lelli - Negli anni è diventato un punto di riferimento per tutta la nostra comunità. Credo non ci sia un ozzanese che, a parte l'acquisto del pane quotidiano, non si sia rivolto a questo forno nel momento in cui c'era da festeggiare una ricorrenza importante, un compleanno, una laurea, un matrimonio, un battesimo. Conosco i fratelli personalmente, grandi lavoratori e nel contempo persone sensibili,disponibili e molto attenti anche verso la comunità ozzanese che ormai li sente come parte integrante del proprio territorio".