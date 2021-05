Ozzano aderisce alla giornata internazionale contro l'omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia  

Il 17 maggio ricorre la diciassettesima Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia. "Non dovrebbe esserci una giornata per ricordare a tutti noi il rispetto e la tolleranza verso tutti coloro che, a nostro avviso, non sono conformi alle aspettative sociali di genere - spiega l'assessore alle Pari opportunità Elena Valerio - Ho volutamente rimarcato il fatto "del nostro avviso" perche' é così, non sono tanto i comportamenti delle singole persone che generano le differenze, quanto l'opinione generalizzata dei più, la cosiddetta opinione pubblica, che crea diffidenza e intolleranza verso tutto cio' che e' diverso, e tutti coloro che non si rendono conformi ai diktat usuali". E ancora: "A ozzano siamo da sempre impegnati in iniziative che vanno nella direzione di sensibilizzare la comunità contro ogni tipo di discriminazione. Un esempio, tra tutti, sono le azioni a tutela delle donne che subiscono violenza, che sosteniamo con forza da anni. Ed èseguendo questa linea che vogliamo continuare ad appoggiare la difesa di tutti coloro che sono ostaggio di un pensiero discriminatorio. Ritengo inoltre che, come pubblici amministratori, abbiamo il dovere e la responsabilità verso i cittadini, nell'andare a promuovere iniziative ed eventi che vadano nella direzione del rispetto e della tolleranza verso tutto cio' che esula dagli standard usuali."

"Oggi purtroppo - conclude - viviamo ancora una realtà che continua a porre dubbi sull'uguaglianza. E' nostro dovere, nostro intendo di ogni singola persona, mettere in atto azioni e riflessioni per impedire che questo accada, che qualcuno, per i motivi piu' disparati, continui a sentirsi "un diverso". Dal silenzio si puo' uscire, creando sinergie e proponendo azioni e momenti di confronto, RE.A.DY ne eè un esempio.