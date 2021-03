Ozzano: la super nonna Alessandra raggiunge il traguardo dei 106 anni

Giovanna Sangiorgi ha soffiato su ben 106 candeline. Nata e cresciuta a Ozzano la super nonna domenica ha festeggiato con una grande torta questo traguardo. "Lo scorso anno, al compimento dei 105 anni - spiega il sindaco Luca lelli - ci eravamo dati appuntamento al prossimo compleanno nella speranza di esserci lasciati alle spalle la pandemia e di poter portare, personalmente, a nonna Giovanna, la pergamena dell'Amministrazione comunale a ricordo di questo splendido traguardo raggiunto. Purtroppo un anno è passato e tutto il mondo è ancora tenuto in scacco dagli effetti letali del COVID-19. A nonna Giovanna ,a nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la collettività ozzanese, abbiamo fatto gli auguri attraverso una telefonata alla nipote che ci ha informato che nonna Giovanna sta bene, segue le notizie del Covid e ha solo qualche difficoltà motoria e di vista.

"E' sempre stata una donna elegante, che ci ha sempre tenuto alla sua persona e ad apparire ben curata - racconta la nipte - per cui il fatto di vederci poco e di non potersi controllare bene allo specchio come vorrebbe la fa molto arrabbiare". Non a caso il sindaco Lelli conclude: "Chiunque conosca nonna Giovanna, infatti la descriverebbe proprio così, come una signora gentile, curata ed elegante. 106 anni sono davvero un bel traguardo xhe annovera, di diritto, Giovanna Sangiorgi fra gli ozzanesi più longevi di questi ultimi anni, seconda solo alla concittadina Canepa Iolanda che ci ha lasciati nel dicembre 2012 all'onorevole età di 107 anni compiuti. Gli esempi di queste due meravigliose concittadine a dimostrazione che ad Ozzano si vive bene e a lungo!"