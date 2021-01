Ozzano, ha chiuso 'Magli Caravan': l'amministrazione consegna una pergamena

Lo scorso 31 dicembre scorso è stato l'ultimo giorno di lavoro per Monica Magli e suo marito Vito che dal 1989, avevano in gestione il punto vendita "Magli Caravan" di Ozzano dell'Emilia. Il sindaco Luca Lelli, accompagnato dagli assessori Matteo Di Oto e Claudio Garagnani, ha così consegnato una pergamena per gli oltre 50 anni di onorata attività, e la vicinanza e la concreta integrazione con la comunità ozzanese.

"In questi giorni stiamo lavorando per svuotare i locali - spiega Monica Magli - Molti degli oggetti rimasti richiamano alla mente un aneddoto, un ricordo di quanto iniziato dai miei genitori. Qui dentro sono racchiusi almeno 40 anni della mia vita e i ricordi sono davvero tanti. L'attività l'ha iniziata nel 1970 mio padre che aprì un'officina meccanica a Castenaso. I miei genitori Aleardo e Lidia già all'epoca erano soliti trascorrere le vacanze in campeggio, tanto che nel 1965 acquistarono il loro primo caravan. Da lì a poco la casa costruttrice di caravan Roller offrì a mio padre l'opportunità di diventare concessionario su Bologna per la vendita del loro marchio. Iniziò con un piccolo ma ben fornito negozio dove una parte era riservata al market, vale a dire alla vendita di oggetti legati al campeggio, e una parte a officina. Sei anni dopo, nel 1976, visto che l'attività stava crescendo, mio padre acquistò i locali qui a Ozzano sulla centrale via Emilia, oltre 2400 mq di esposizione, dove trasferì l'attività e dove, dopo la chiusura della Roller, iniziò a trattare le marche tedesche dei camper quali la Knaus, Hymer e Niesmann Bischoff".

"Passare sulla via Emilia e vedere l'insegna "Magli, tutto per il campeggio" ormai per tutti era il segnale che si era giunti a Ozzano - sottolinea il sindaco Luca Lelli - Siamo dispiaciuti che l'attività sia cessata, anche se comprendiamo la voglia della signora Magli, dopo 40 anni, di godersi la pensione. Monica manterrà comunque la carica di vicepresidente nazionale e presidente per la Regione Emilia-Romagna di ASSOCAMP, l’unica Associazione in Italia di rivenditori di caravan, camper e attrezzature per il Turismo all’aria aperta e la più grande rete in Italia per la tutela e la divulgazione della cultura del Turismo all'Aria Aperta. Chissà che in futuro non chiederemo la sua collaborazione per progettare, anche sul nostro territorio, iniziative legate al mondo del campeggio e dei camperisti".