Ozzano, Maria Arlotti festeggia i 100 anni con decine e decine di rose rosse

Festeggiamenti a Villa Fattori dove, da alcuni mesi, risiede l'ozzanese Maria Arlotti che ha festeggiato 100 anni. Insieme ad alcuni esponenti della famiglia erano presenti anche la vicesindaca Mariangela Corrado e l'Assessore Claudio Garagnani, che hanno consegnaro un mazzo di fiori e una pergamena ricordo del Comune.

Maria Arlotti è nata a Rimini il 16/2/1922 da una famiglia contadina. Sposata in giovane età con Gino Montemaggi, ha avuto 6 figli, e oggi conta 9 nipoti e ben 13 pronipoti. All'inizio degli anni '60 si è trasferita con tutta la famiglia da Rimini ad Ozzano dell'Emilia, nella frazione di Maggio, dove ha risieduto fino all'ottobre scorso prima di entrare a Villa Fattori.

"Il perchè del trasferimento a Ozzano è presto detto - spiegano le figlie - La mamma con 6 figli piccoli da crescere era casalinga e il papà lavorava in campagna. In quegli anni molti abbandonavano il lavoro nei campi perchè non rendeva tanto, e cercavano di andare a lavorare in fabbrica. Così decise di fare anche il papà Gino: da qui la decisione di trasferirsi a Ozzano".

Le sorelle Arlotti però, hanno probabilmente nel dna il gene della lunga vita: 100 anni appena festeggiati Maria e 102 quelli della sorella Giustina.

Maria Arlotti per il compleanno ha richesto alle figlie 100 rose rosse. "Erano un po' troppe 100, e gliene abbiamo regalate 51 -sottolinea la figlia - ma l'abbiamo fatta felice lo stesso".