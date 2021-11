Ozzano: una vetrina dedicata all'Arma dei Carabinieri

Sabato 6 novembre a Ozzano dell'Emilia si celebra la ricorrenza dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

"Quest'anno - spiega il sindaco Luca Lelli - la locale Caserma dei Carabinieri ha voluto proporre anche ad Ozzano quella che e' ormai una tradizione dell'Arma, vale a dire, in concomitanza con la ricorrenza del 4 novembre, allestire una vetrina in una zona visibile del paese o città, con la bandiera italiana e vestiario o oggettistica propria dell'Arma dei Carabinieri. La scelta del tema della vetrina espositiva è legata al fatto di voler rappresentare quelle che sono delle caratteristiche peculiari dell’Arma dei Carabinieri, vale a dire la fermezza, l'eleganza e la composta fierezza, segni distintivi del tratto del Carabiniere. Nel ringraziare quindi il negozio Egle Shop per la collaborazione, informiamo la cittadinanza dell'allestimento della vetrina sulla Via Emilia fino a domenica 7 novembre, che vuole essere sì un ricordo dell'Arma dei Carabinieri in occasione della celebrazione della Festa delle Forze Armate, ma per noi anche un ringraziamento fatto da tutta la comunità ozzanese ai Carabinieri della nostra stazione per l'impegno quotidiano che mettono nel loro lavoro a servizio della collettività. Più di ogni altra Forza dell'Ordine, sono proprio i Carabinieri che vivono maggiormente la quotidianità e il contatto con la comunità di cui fanno parte e che i cittadini sentono piu' vicini a loro sia nei momenti di pericolo e nelle situazioni di disgrazia ma anche solo per chiedere consigli e avere conforto facendo valere proprio il motto dell'Arma carabinieri che recita "nei secoli fedele".