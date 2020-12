Castel Maggiore: donati 700 parchi regalo alle famiglie in difficoltà

Sono piu di 700 i pacchi donati a chi ne ha più bisogno a Castel Maggiore. "Non credevano ai propri occhi i volontari che al Centro Sociale Pertini hanno raccolto le donazioni di regali di Natale - si legge in una nota del Comune - Sono stati più di 700 i pacchi regalati dai castelmaggioresi che hanno risposto all’appello portando un dono. La richiesta era di confezionare il regalo in casa, accompagnandolo con un messaggio personale di auguri".

La Sindaca Gottardi ringrazia i volontari promotori dell'iniziativa: "Ancora una volta Castel Maggiore ha avuto una marcia in più nella solidarietà e nella fratellanza con chi affronta questo Natale in condizioni di difficoltà. Grazie a nome di tutta la città!”