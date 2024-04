Grida "Palestina libera" e poi prova a salire sul palco del sindaco: nuova contestazione in Fiera

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una nuova contestazione contro la guerra nella Striscia di Gaza, stavolta durante la cerimonia inaugurale della Children’s Book Fair, la fiera dell'editoria per bambini di Bologna. Durante il saluto del sindaco Matteo Lepore, dal pubblico un contestatore ha gridato ripetutamente “Free Palestine!” (“Palestina libera!”) prima di cercare di fare irruzione sul palco. Bloccato dalle forze dell’ordine, il ragazzo, che come riporta la Dire è straniero di origini asiatiche, ha provato a liberarsi e a opporre resistenza, ma è stato comunque trascinato fuori dagli agenti.

I bombardamenti da parte di Israele contro i palestinesi e la recrudescenza della guerra innescata dagli attentati di Hamas il 7 ottobre scorso continuano a riverberare anche a Bologna, e in particolar modo negli ambienti universitari. Per domani, martedì 9 aprile, il sindacato Usb ha indetto lo sciopero di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, docenti e studenti dell’UniBo “contro il bando Maeci” che prevede la collaborazione tra l’ateneo bolognese e aziende e certi di ricerca israeliani. Un discusso accordo che nelle scorse settimane aveva suscitato anche la reazione del movimento Giovani Palestinesi, che avevano occupato per quasi una settimana il rettorato prima di ottenere un incontro con il rettore Giovanni Molari.