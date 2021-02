Oggi è il Pancake Day: la festa di un dolce sempre più amato

Dietetico o più zuccherino, il pancake è ormai diventato un alimento quotidiano anche per molti italiani

Oggi, 16 febbraio, è il Pancake Day: la celebrazione di un dolce statunitense che ormai è diffuso in tutto il mondo! Per festeggiare questa delizia non è stata scelta una data a caso: soprattutto britannici e irlandesi mangiano pancake (anche se leggermente diversi da quelli americani) tradizionalmente durante il Martedì Grasso, il "Pancake Tuesday".

Ormai questo dolce è entrate nella nostra vita quotidiana:molti amano prepararli per colazione o per merenda, e tra chi preferisce la versione lihgt e quella più zuccherina, spesso lo troviamo accompagnato da sciroppo d'acero, marmellate, crema alla nocciola o burro d'arachidi. Più raramente si mangiano salate, sempre nell'ambito della colazione, con uova e bacon.

Come si prepara un pancake tradizionale?

Gli ingredienti principali sono burro, farina, latte, zucchero, lievito, un pizzico di sale e uova, ma poi ci sono davvero tantissime versioni con la cannella, il miele, o anche lo yogurt. Esistono anche le variazioni "dietetiche" per appositi regimi alimentari.