Onorificenza a Paolo Bordon: il direttore dell'Ausl diventa commendatore

Si è svolta ieri, 4 novembre, la consegna di 18 onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" concesse dal Presidente della Repubblica Mattarella. A Udine sono stati nominati 16 nuovi cavalieri e 2 commendatori.

Anche Paolo Bordon, direttore Generale dell’ASL di Bologna, è diventato commendatore.

A giugno del 2022, a Roma per il 2° Open Meeting Grandi Ospedali, aveva ricevuto il riconoscimento di "Ambassador della sanità italiana". "Ci fa continuare a guardare avanti, affrontando la quotidianità con lo sguardo rivolto sempre al futuro per garantire le più innovative ed efficaci cure ai cittadini dell'intera comunità bolognese", aveva commentato Bordon.

Da giugno 2020, è direttore generale dell'Azienda USL di Bologna. Nato nel 1963 e laureato in giurisprudenza, da maggio 2016 è stato direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e precedentemente direttore generale dell’Azienda per l’assistenza sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone. Poi, da dicembre 2013 a fine 2014, dell’Azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone e ancor prima (2009-2013) aveva guidato l’Azienda per i Servizi Sanitari Bassa Friulana di Palmanova. Paolo Bordon