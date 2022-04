Pasqua amara per migliaia di rifugiati ucraini: come farli sentire a casa scoprendo le loro tradizioni

Secondo l'ultima rilevazione della prefettura, a Bologna sono 3.618 gli arrivi in città degli ucraini che fuggono dalla guerra che ormai è arrivat al 47° giorno. In Emilia-Romagna sono state superate le 21.400 presenze.

Molti sono ospitati in Cas - Centri di accogleinza straordinaria - reperiti dalle prefetture e tante famiglie del bolognese si sono rese disponibili a ospitare questa nuova migrazione, fatta quasi esclusivamente di donne con figli, visto che la legge marziale vieta ai cittadini maschi dai 18 ai 60 anni di lasciare il paese.

Pasqua è alle porte e in migliaia le vivranno lontani dai loro luoghi e dal loro paese. Scoprendo le loro tradizioni, famiglie, centri e associazioni potranno come farli sentire a casa in questi giorni di festa.

Tradizioni della Pasqua Ucraina

Pasqua in Ucraino si dice "Velikden", che significa ‘’Grande Giorno’’. Occorre ricordare che la Pasqua ortodossa cade quest'anno il 24 aprile, poichè si basa sul calendario giuliano e non su quello gregoriano, come i cristiani cattolici.

Le uova decorate

L'uovo, simbolo di nascita e fertilità, è proprio dei paesi dell'Est e della tradizione ortodossa. In Russia, alla fine del XIX secolo, infatti, lo zar Alessandro III regalò alla moglie, Maria Dagmar di Danimarca, un prezioso uovo che fece realizzare dal gioielliere Peter Carl Fabergé, orafo ufficiale della Corona Imperiale.

In Ucraina c’è addirittura il Pysanka Museum, o Museo dell’Uovo di Pasqua, a si trova a Kolomyja, nella parte occidentale del paese. La costruzione è, manco a dirlo, a forma di uovo.

Le decorazioni vengono realizzate con un un pennino intinto di cera d’api lquida. Quando la cera si indurisce le uova vengono immerse nei colori, poi la cera viene sciolta avvicinando l’uovo alla fiamma di una candela.

I piatti tipici della Pasqua ucraina

In Ucraina, la domenica di Pasqua è preceduta da un lungo periodo di digiuno. I piatti tipici sono principalmente tre: Paska, Krashanky e Pysanka. La Paska è un dolce cilindrico che viene realizzato con farina di grano e con glassa e decorazioni, solitamente il segno della croce o il tryhver, un albero. Curiosità: chi cucina il dolce non puó assaggiarne la pasta prima che questo venga benedetto.

Krashanky e Pysanka sono delle uova che vengono dipinte. La principale differenza è quella che i Karansky sono bolliti mentre i Pysanka sono crude. Inoltre i Pysanka presentano motivi molto più dettagliati. La giornata di Pasqua comprende un pasto comune che inizia rigorosamente dalla Paska.

Gli addobbi

Una delle tradizioni della Pasqua ucraina è la decorazione della casa con rami di salice. Quest’usanza discende dalla cultura pagana pre-cristiana.

I riti

Lla messa di Pasqua viene celebrata dal mattin e si portano cestini di pasqua con cibi tipici e candele. Durante la domenica di Pasqua si salutano con l'espressione ‘’Kristos Voskres’’(Cristo è risorto).

Il "lunedì bagnato"

Tipico maggiormente della città di Leopoli, capoluogo dell’Ucraina occidentale, un gioco che fa parte dei degli appuntamenti della Pasqua ortodossa e che consiste nel gettare acqua soprattutto alle ragazze.

(Fonte: Camerca Commercio Italiana per l'Ucraina)

(Foto Comune di Modena)