A spasso con il cane: dove trascorrere una giornata in compagnia del nostro amico a 4 zampe

Volete trascorrere una giornata fuori porta in compagnia del vostro cane? Nessun problema! In provincia di Bologna sono varie le mete dove trascorrere qualche ora in completo relax, insieme al vostro animale!

Se siete alla ricerca di un luogo dove Fido possa stare con voi esplorando l'ambiente, i laghi di Suviana e Brasimone possono essere una buona alternativa al parco della città. Qui, tra trekking e giri degli spacchi, la giornata volerà via!

Un'altra idea può essere un bel giro nel Parco Storico di Monte Sole. Camminare tra i sentieri immersi nel bosco insieme al vostro cane sarà un'esperienza bella e divertente.

Se non volete allontanarvi troppo dalle Due Torri c'è l'Oasi fluviale del Molino Grande, un'are immersa nel verde a San Lazzaro di Savena.

Ovunque scegliate di andare, ricordatevi di tenere il vostro cane al guinzaglio sia per non perderlo sia per tutelare chi, come voi, è in questi luoghi in cerca di relax.

