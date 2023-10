Dalle torture in carcere, alla Palestina. Patrick Zaki si racconta

“Più che parlare di politica dobbiamo parlare dei morti e di giustizia per i civili per raggiungere la pace. Spero che il conflitto finisca il prima possibile” Così ha rimarcato Patrick Zaki alla presentazione - ieri sera in SalaBorsa - del suo ultimo libro ‘Sogni e Illusioni’ circondato da amici e sostenitori

Durante la presentazione della sua opera letteraria che delinea gli avvenimenti principali della propria permanenza in carcere, l’attivista ha più volte rimarcato il ruolo di Bologna e dei bolognesi ad alimentare le sue speranze. "Quando penso alla resistenza penso a Bologna, mi sento parte di questa città che dal primo momento mi ha sostenuto con le proteste in Piazza Maggiore" ha rimarcato l’attivista.

Una buona parte della discussione sul palcoscenico della biblioteca è stata dedicata, per volere dell’autore, alla situazione palestinese: "è il momento giusto per parlare della Palestina. - ha raccontata Zaki - Abbiamo sentito di migliaia di persone che hanno perso la vita in pochi minuti. Tutte le istituzioni interessate alla pace dovrebbero pretendere la fine dei bombardamenti. Da persona che è cresciuta in quella regione penso sia giusto che la gente sappia che succede lì e che c'è gente che non vuole la pace e trae vantaggio dal conflitto perenne”. "Sono stato due anni in prigione per le mie opinioni e un altro con il divieto di viaggiare - ha aggiunto l’ex studente Unibo - ciò nonostante non mi sono mai fermato e continuo a dire come la penso".

Vivere in un carcere egiziano per così tanto tempo senza sapere bene il perché e se sarai liberato è stata un’esperienza che ha segnato molto Zaki, sia al livello psicologico che fisico.

"Non è facile per me parlare delle mie torture perché sono dei momenti traumatici, vi dico solo che le torture fisiche sono iniziate dopo la mia sparizione. Non sapevo perché mi trovassi li, può sembrare normale, ma già questo stato in sé è una tortura, non sapere dove mi trovassi e dove sarei finito. In tutto questo ho subito calci, percosse e scosse elettriche durante gli interrogatori, ma queste non furono la parte peggiore" ha rimarcato l’attivista.

"Ero confinato in una cella strettissima senza bagno né porte. Non ti davano le coperte d'inverno e ci concedevano solo 5 minuti per usare il bagno. Io ero fortunato perché ero tra i primi, ma vivere in queste condizioni è di sé per sé una violenza psicologica, c’era gente che era costretta ad aspettare diverse ore prima di andare in bagno" ha raccontato Zaki davanti ad una platea piena di studenti.

"Un'altra violenza psicologica è stato perdere la concezione del tempo dato che non avevamo finestre, orologi, non sapevo se c'era il sole fuori. Ciò che mi ha dato il primo barlume di speranza - continua Zaki - è stato sentire due guardie indicarmi e chiamarmi il ragazzo italiano perché avevano visto in televisione le manifestazioni per me, tutto ciò mi ha dato la forza di resistere".

L’autore ha concluso con un appello nei confronti di coloro che sono stati e sono nella sua stessa situazione, ovvero in stato di prigionia in un luogo che li sottrae della loro dignità ed individualità. "Sono preoccupato - ammette - per i più 60 mila detenuti in Egitto di cui non sappiamo niente, io sono stato fortunato e quindi voglio dare loro voce e Bologna penso sia la città giusta per farlo" ha concluso.