In pellegrinaggio notturno tra le chiese di Bologna con l'arcivescovo Zuppi: tutte le info

Mercoledì 1 giugno alle ore 21.30 in Cattedrale l’Arcivescovo Matteo Zuppi introdurrà il pellegrinaggio notturno attraverso otto chiese del centro: un pellegrinaggio notturno di preghiera “Andò da Gesù di notte”, proposto dagli Uffici diocesani per la Pastorale vocazionale e per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero.

Il cammino sarà suddiviso in otto tappe che toccheranno altrettante chiese del centro storico:

San Petronio

Santi Vitale e Agricola

Santo Stefano

San Domenico

Corpus Domini

Santissimo Salvatore

San Francesco

Sacra Famiglia

Il pellegrinaggio si concluderà alle ore 6 nel Santuario della Madonna di San Luca con la celebrazione della Messa.

"Quest’anno più che mai – afferma Mons. Marco Bonfiglioli, Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale vocazionale – questo pellegrinaggio si inserisce nel cammino diocesano del Sinodo: una Chiesa che cammina nella città degli uomini, come ci ricorda l’Arcivescovo, con lo sguardo rivolto al cielo".