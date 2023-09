People Mover, stop alla navetta, è polemica, Scarano: "I giorni? Sono troppi"

Stop al People Mover per manutenzione. La navetta, spiega una nota di Marconi Express, si fermerà dall'1 all'11 ottobre per un intervento programmato di manutenzione. Il servizio sarà sospeso per "ripristinare la resina sulla via di corsa ed eseguire altre lavorazioni minori" che sono state accorpate per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell'Aeroporto Marconi in occasione delle festività e delle principali fiere.

Durante il periodo di sospensione, dalle 5.40 a mezzanotte, il collegamento tra l'Aeroporto e la stazione centrale di Bologna, e viceversa, sarà garantito attraverso bus-navetta, con partenza dallo scalo dal piano terra all'uscita arrivi, dalla stazione Lazzaretto in via Terracini, dalla stazione centrale in via Carracci. I trasferimenti durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto. Per i passeggeri aeroportuali in partenza con i primi voli della mattina o in arrivo con gli ultimi della notte, resta disponibile il bus notturno "Marconi Express 940". Sono previste due corse dall'aeroporto Marconi alla stazione centrale in via Carracci, con partenze alle 1.15 e alle 4.30, e dalla stazione centrale in via Carracci all'Aeroporto, alle 0.42 e alle 4. I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per il servizio su bus-navetta sono i medesimi del servizio su monorotaia.

Scarano polemizza: "Tanti i giorni di stop"

Troppo costoso il servizio sostitutivo del People mover per la consigliera comunale Francesca Scarano. "Sono tanti i giorni di stop e per quanto questo fermo sia stato programmato, rimangono le stesse perplessità di sempre: un servizio sostitutivo troppo oneroso, un lasso di tempo troppo lungo per i pochi chilometri da percorrere ma soprattutto il disagio che provoca in giorni in cui vi sono anche delle festività", osserva la consigliera del gruppo misto. "Spiace inoltre apprendere di questo stop non direttamente dai vertici di Marconi Express che proprio pochissimo tempo fa si sono presentati in commissione", nota Scarano. "La preoccupazione rimane nei confronti di questo sistema di trasporto ma sarà contenta l'assessore Valentina Orioli a cui piacciono gli andamenti lenti, in questo caso oserei dire fermi", ironizza. (Red/ Dire)