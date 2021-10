Cicloturismo: i 5 migliori percorsi in bicicletta a Bologna e nel resto dell'Emilia Romagna

Fioccano in regione le Ciclovie e i percorsi permanenti, nuove opportunità di vacanza in bici tanto che l’Emilia Romagna è oggi prima in Italia per chilometri di piste ciclabili, grazie alla nascita di nuove affascinanti ciclovie: Via Romagna, Ciclovia del Sole e Food Valley Bike in Emilia, Ciclovia di Dante, Ciclovia Romagna-Toscana, Ciclovia Di San Vicinio .

Ecco quali i i percorsi in bicicletta da provare assolutamente!

1 La Ciclovia delle “Antiche Paludi Bolognesi"

E’ attivo da circa due anni il nuovo percorso ciclabile "Antiche Paludi Bolognesi", il tracciato che collega Bologna al Parco del Delta del Po nel ferrarese. La ciclovia attraversa un territorio ricco di luoghi di interesse, sia storico-artistici, che naturalistici. Il progetto è a cura dei Comuni di Budrio e Castenaso, di Destinazione Turistica Bologna Metropolitana e della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) (https://www.cicloviaantichepaludibolognesi.it/).