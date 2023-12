Vie e simboli che raccontano Bologna: la mappa della memoria, quartiere per quartiere

Bologna è una città ricca di storia e curiosità. Ogni quartiere ha nelle sue strade almeno una scritta, una lapide, un’insegna che commemora un luogo o un evento passato. Le dediche ricordano personaggi e luoghi del Risorgimento, della Prima Guerra Mondiale, della Resistenza, vittime del terrorismo e delle mafie. Ecco una mappa di ogni di luoghi della memoria, quartiere per quartiere.

Borgo Panigale

Il territorio di Borgo Panigale conserva ancora le tracce del suo passato come Comune, status che ha mantenuto fino al 1937. Nel contesto contemporaneo, numerosi monumenti a Borgo Panigale testimoniano la sua ricca storia. In particolare, il monumento dedicato alla Grande Guerra presso il cimitero che consiste in due stele contrapposte all'ingresso del viale d'accesso e una serie di targhe in bronzo con i nomi dei caduti, creando così un suggestivo Viale delle Rimembranze.

Un altro monumento denso di significato si trova a Olmetola, rappresentato da una stele commemorativa che elenca i nomi di trenta caduti della Prima Guerra Mondiale, la maggior parte dei quali provenienti da Borgo Panigale.

Diversi luoghi sono dedicati alla memoria della Guerra di Liberazione. Tra essi, si segnalano lapidi e cippi che commemorano la Battaglia di Casteldebole e la 63ª Brigata Garibaldi Bolero. Inoltre, una lapide e vari monumenti dedicati alla Resistenza si trovano nella piazzetta di fronte alla sede civica, situata in via Marco Emilio Lepido 25/2.

Santa Viola

La zona di Santa Viola si estende tra l'asse attrezzato sud-ovest, nei pressi dei Prati di Caprara, e il fiume Reno (Pontelungo), rappresentando storicamente il punto di connessione tra la città e la campagna. A partire dalla Prima Guerra Mondiale, la zona ha assunto sempre più un ruolo di rilievo come centro produttivo, accogliendo alcune delle industrie più importanti della città, specialmente fonderie ed aziende meccaniche. Questa crescita economica ha fatto sì che Santa Viola diventasse un obiettivo significativo durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Una lapide in via Agucchi commemora il primo bombardamento sulla città.

Zona Barca

La zona Barca ha origine principalmente come insediamento di residenze popolari costruite tra la fine degli anni '50 e i primi anni '60, in seguito all'implementazione del Piano urbanistico di espansione del Comune di Bologna nella zona sud-ovest della città. Questa area ha accolto principalmente nuovi cittadini, molti provenienti dall'Italia meridionale, che hanno scelto di stabilirsi e lavorare a Bologna sin dai primi anni del dopoguerra.

In via della Barca, all'angolo con Battindarno, è sorta la cooperativa Case popolari Belcantone, dove alcune lapidi commemorano Augusto Pulega, ucciso nel 1925 da squadristi fascisti, e Andrea Costa, il celebre politico anarchico e socialista del primo '900.

Il punto più simbolico e significativo della zona è senza dubbio il Cimitero monumentale della Certosa, dove numerosi monumenti evocano i diversi periodi storici. Si trovano monumenti dedicati ai Caduti Partigiani, ai Caduti della Grande Guerra e ai Martiri dell'Indipendenza. Lungo il muro di cinta all'entrata della Certosa sono anche presenti lapidi che commemorano i numerosi rom e sinti morti nei campi di sterminio nazisti, oltre ai partigiani caduti durante la Resistenza.

Santo Stefano

Il Quartiere Santo Stefano, insieme al quartiere Porto-Saragozza, costituisce l'area del centro storico della città. Questa zona è caratterizzata dalla toponomastica prevalentemente dedicata a nomi legati al Risorgimento. Numerosi luoghi e monumenti sono dedicati ai principali personaggi di questo periodo, che vanno da Garibaldi a Mazzini, da Cavour a Oberdan, da Ciro Menotti a D’Azeglio, da Carducci a Pascoli.

Nella zona sono presenti molte lapidi che commemorano eventi tragici, come quella di via dell'Inferno, che ricorda la deportazione di 83 ebrei bolognesi nei campi di sterminio nazisti in seguito alle leggi razziali fasciste.

La lapide della Montagnola, situata in piazza VIII Agosto, commemora i sette ostaggi fucilati in rappresaglia dalla Guardia Nazionale Repubblichina (G.N.R.) il 18 agosto 1944.

Ai piedi del monumento al Popolano c’è la lapide che ricorda l'insurrezione dell'8 agosto 1848 contro gli Austriaci. A seguire quella di San Giovanni in Monte ricorda la sera del 9 agosto 1944, quando dodici gappisti liberarono centinaia di prigionieri politici dal carcere. Infine presso l'Università, c'è una lapide dedicata al sacrificio dei militanti della Brigata Giustizia e Libertà trucidati dalle brigate nere nell’ottobre del ’44.

Zona Corticella

Il nucleo storico di Corticella si concentra nella piazzetta vicino al ponte sul canale Navile, costruito nel 1289 ed attribuito al Vignola. Questa piazzetta sarà presto intitolata a Paolo Zecchi e Tiziana Bugamelli, una giovane coppia vittima della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Un simbolo della vecchia Corticella era la Casalunga, che fu rifugio dei Partigiani durante la Resistenza. Le basi partigiane erano mantenute nella fornace della Casa Buia e in numerose case rurali, tra cui quella della famiglia Pezzoli, sette figli tra cui Rina e Bruna, partigiane della 7^ GAP che parteciparono attivamente alla battaglia di Porta Lame, e Renata, staffetta della 7^ GAP. A Corticella, ci sono quattro monumenti in memoria dei caduti, di cui il più importante commemora le vittime civili e militari delle due guerre mondiali. Il 22 aprile 2017, il Centro Civico di Corticella è stato dedicato a Lino "William" Michelini, comandante partigiano e combattente nella battaglia di Porta Lame, tra i protagonisti della liberazione di Bologna.

Zona Lame

La zona Lame è attraversata dal canale Navile, un tempo navigabile, come il resto del quartiere. A Lame si trovano diverse fornaci, ora trasformate nel Museo del Patrimonio Industriale. Questa area, chiamata Sostegno del Battiferro (per la presenza di un'officina che lavorava il ferro), mostra i resti della prima Centrale Idroelettrica della città, operativa fino al 1961. Numerosi cippi ricordano il periodo della Resistenza. Nel Parco del Sostegno, una lapide commemora i caduti per la libertà. In questa zona, un cippo ricorda la medaglia d’oro al valor civile Primo Zecchi, ucciso nel 1990 dalla Banda della Uno Bianca.

Zona Bolognina

La zona Bolognina è nota per le sue varie connotazioni storico-simboliche nel Quartiere Navile. In particolare, molti luoghi ricordano episodi della Resistenza, come il Poligono di Tiro dove centinaia di partigiani furono fucilati, le Caserme Rosse, luogo di detenzione e deportazione verso i campi di sterminio, e le lapidi che commemorano la Battaglia della Bolognina del 1944, in cui molti partigiani persero la vita. La Bolognina ha guadagnato rilevanza internazionale per gli eventi che hanno cambiato la politica locale dopo la caduta del muro di Berlino e la "svolta" del Partito Comunista. Inoltre, ospita luoghi di alto valore simbolico come il Monumento alla Shoah e il Museo di Ustica.

Porto Saragozza

Nei pressi di via Saffi, si trova la maggior parte delle strade del Quartiere e della città dedicate alla Prima Guerra Mondiale. La Resistenza è commemorata non solo attraverso numerose vie, ma anche tramite varie lapidi che riportano i nomi dei partigiani caduti, soprattutto in Via Marzabotto. Un largo è dedicato al chirurgo Bartolo Nigrisoli, che fu allontanato dalla cattedra universitaria per essersi rifiutato di giurare fedeltà al regime fascista.

Presso la sede del Quartiere in Via dello Scalo, una lapide commemora le vittime del terrorismo e i caduti in difesa della Repubblica e della democrazia, mentre un giardino ricorda Francesco Lorusso, studente ucciso da un carabiniere durante una manifestazione nel 1977.

Nella zona Marconi, predominano le vie dedicate al Risorgimento, mentre per il periodo della Resistenza un luogo simbolo della città è la piazza VII Novembre 1944, che commemora la battaglia di Porta Lame. Da questa piazza, inizia la via intitolata a Francesco Zanardi, noto come il “Sindaco del pane”, il cui motto era “pane e istruzione”.

Zona Stazione

Nella zona della stazione, la toponomastica è prevalentemente dedicata all'antifascismo, con vie intitolate a Gramsci, ai fratelli Rosselli, ad Amendola e a don Minzoni. In questa zona si trova anche la Galleria 2 Agosto 1980, che commemora la terribile strage alla stazione.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire dal 1943, diverse parti del Quartiere subirono gravi danni a causa dei bombardamenti che avevano la stazione ferroviaria come obiettivo. Lapidi commemorative delle vittime sono presenti, come quella in via Leopardi all'angolo con via Marconi e quella in via Lame all'angolo con via Riva di Reno.

Zona Malpighi

Nella zona Malpighi, il luogo simbolico più importante della città in memoria delle vittime del nazifascismo è il Sacrario ai partigiani di Piazza del Nettuno. Sulla stessa parete dell’edificio che ospita la Biblioteca Salaborsa, vi sono altre lapidi che ricordano le vittime del terrorismo fascista durante gli attentati degli anni ’70 e ’80. Sempre in questa zona, ci sono vie dedicate alla Resistenza, tra cui quella intitolata a Mario Finzi, importante rappresentante della comunità ebraica ucciso ad Auschwitz; nella stessa Via, c'è una lapide dedicata agli ebrei bolognesi sterminati nei campi di concentramento. Altre lapidi significative sono presenti in via Pietralata, che commemorano la Scuola ebraica e i partigiani comunisti caduti.

Quartiere Savena

Durante la seconda guerra mondiale, il quartiere, in particolare il rione Pontevecchio, fu il luogo di molte basi partigiane. Numerose lapidi commemorative ricordano i caduti legati al quartiere, tra cui quelle presenti in via Oretti, via Pontevecchio e piazza Belluno.

Il piazzale della stazione di San Ruffillo fu teatro, tra il 10 febbraio e il 16 marzo 1945, della strage da parte di militari nazisti, che coinvolse un centinaio di detenuti politici reclusi nel carcere di San Giovanni in Monte.

Nel quartiere si trova anche un Museo Memoriale della Libertà dedicato ai protagonisti della battaglia della Linea Gotica e due cimiteri di guerra: uno polacco dedicato ai soldati polacchi, i primi militari alleati ad entrare a Bologna il 21 aprile 1945, e uno del Commonwealth. Per questa ragione, la maggior parte delle strade del quartiere fa riferimento a questo periodo storico, mentre poche sono dedicate al Risorgimento e alla Grande Guerra.

Da menzionare sono anche il giardino intitolato a Peppino Impastato, vittima della mafia siciliana, e il giardino dedicato alle vittime della banda della Uno Bianca.