Design e caramelle nel quartierino, ecco il negozio che nasce intorno a una colonna greca

Si chiama Periptero come i chioschi tipici della Grecia e che vendono un po' di tutto, dai giornali alle merendine, dalle caramelle ai prodotti di cura della persona ed è il nome del negozio che sabato 6 maggio apre a Bologna, in via Rialto (l'inaugurazione al civico 30/a inizia alle 18.00): l'idea nasce dal desiderio del 38enne Domenico Mazzocchetti di condividere tutte quelle cose che ricerca e ama da tempo, come riviste internazionali, gli oggetti grandi e piccoli di design, idee brillanti di ogni genere che arrivano da ogni parte del mondo.

Ma perché proprio questo nome? Cosa si troverà in vendita?

"Avendo trovato nel locale una colonna greca (chiaramente una riproduzione) e vista la mia passione per la Grecia, il nome del negozio è come se fosse venuto da sé! Il periptero in realtà rappresentava proprio l’idea di quello che volevo fare".

Cosa si troverà in questo nuovo negozio?

"Avrò riviste internazionali di architettura, interior, viaggi moda, lifestyle e LGBT con anche una piccola selezioni di coffee table books sempre sugli stessi argomenti. Poi ci sarà oggettistica di design, stationary, candele, profumatori d’ambiente e profumi per la persona. Arriverà presto anche una piccola selezione di comfort food (caramelle, dolci, the con un packaging molto bello!)".

Chi è il titolare di questo nuovo shop bolognese?

Mi chiamo Domenico Mazzocchetti ho 38 anni, sono abruzzese e da quasi 20 vivo a Bologna (arrivato qui con l’Università e poi adottato dalla città, come succede a molti fuori sede). Sono da sempre appassionato di interior design, architettura, riviste di nicchia. Adoro viaggiare e durante i miei giri mi sono reso conto di andare sempre a ricercare negozi particolari, dall’estetica curata e pieni di oggetti insoliti. Posti in cui l’interazione col negoziante è parte integrante dell’esperienza. E ogni volta, tornando a bologna, pensavo: nella mia città manca proprio un posto così! Stesso discorso per le riviste: ogni volta che visitavo un’altra città le trovavo tutte a portata di mano, a Bologna invece nessuno le aveva e comprarle a distanza spesso comporta più spese di spedizione che il prezzo della rivista stessa. Così dopo tanto tempo mi sono deciso e ho aperto io un negozio per soddisfare una mia necessità (sperando di non essere l’unico ad apprezzare...).

Perché proprio via Rialto? Quale il legame con questa parte di città?

"Per quanto riguarda Via Rialto è una via molto viva e dall’atmosfera alternativa rispetto alle vie centrali e più trafficate: ci sono tante piccole realtà che mi piacciono, come i tre negozi vintage, e tanti locali che attirano persone con dei gusti definiti e affini al mio. Mi è sembrata la via giusta, non sfacciatamente commerciale ma allo stesso tempo centrale e vicina ai Giardini Margherita! Si respira un’aria più tranquilla, quasi di paese".

Gli orari del negozio sono: martedì/venerdì 11-13:30 / 15:30-19, sabato 11-19 continuato, lunedì+domenica chiuso.