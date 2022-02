Sanità. Petropulacos sospesa dall’incarico, Baldino sarà il direttore supplente

Tensione in Regione all'interno dell'assessorato alla sanità. Dopo le schermaglie tra l'assessore Raffaele Donini, è arrivato il procedimento disciplinare per la dg alla Cura della persona, salute e welfare, Kyriakoula Petropulacos. Sospesa dall’incarico per 30 giorni, con effetto immediato. Vale a dire che a partire da oggi "dovrà rimanere assente dal lavoro, mantenendo, come previsto, lo stipendio", come fanno sapere da viale Aldo Moro.

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari della Regione ha infatti avviato un procedimento disciplinare con contestazione "d’addebito a suo carico, dopo aver ricevuto dall’Assessorato alle Politiche per la salute segnalazione di fatti a lei addebitabili", spiega una nota della Regione, aggiungendo che "la dottoressa Petropulacos potrà sviluppare il suo diritto al contraddittorio con l’UPD secondo tempi e modalità definite per lo svolgimento del procedimento disciplinare".

Accogliendo la proposta dell’UPD, la Giunta regionale – riunitasi nel pomeriggio di ieri - ha deliberato la sospensione cautelare di Petropulacos "a tutela dell’interesse pubblico nel dover garantire il corretto funzionamento della Direzione e degli uffici regionali."

Baldino prende il posto di Petropulacos

In attesa dell’esito del procedimento disciplinare, la Giunta con un secondo atto ha nominato direttore supplente pro-tempore Luca Baldino, attuale direttore generale dell’Ausl di Piacenza. Contestualmente, nella medesima delibera ha nominato l’attuale direttrice amministrativa dell’Azienda, Giuliana Bensa, direttrice generale dell’Ausl di Piacenza, che assume il ruolo ad interim, sempre pro-tempore.

Il casus belli la circolare sui tamponi anti covid

Che si fosse arrivati ai ferri corti era ormai tangibile, anche dall'esterno. Alla base dello scontro tra Donini e Petropulacos ci sarebbe la circolare firmata nelle settimane scorse dalla Dg alla sanità, che sospendeva lo screening anti-Covid per il personale sanitario. Decisione che ha visto il no dei sindacati, ma che è stata anche disconosciuta dall'assessore Donini che aveva annunciato un retrofront asserendo invece che "i test periodici andranno avanti almeno fino al termine della fase di emergenza sanitaria proclamata dal governo".

"Io vado avanti. Se mi vogliono licenziare, devono fare loro il primo passo", aveva detto battagliera la direttrice parlando all'agenzia Dire, sostenendo di non aver motivo per ritirare la circolare. La direttrice poi si era lasciata ad un lungo sfogo confidando di avere presentato domanda per la pensione perchè "stanca di questo schifo... Questa è una gestione della cosa pubblica che non condivido".