Assicurazione a favore dei carabinieri, per tutelare famiglia e figli

Famiglia al centro. Dirittto alal genitorialità in primo piano. A questo mira la convenzione stipulata per i propri iscritti dall'associazione 'Pianeta Sindacale Carabinieri Assieme': la copertura assicurativa, spiega una nota, "abbraccia il diritto familiare con la conseguente tutela dei figli del carabiniere, della genitorialità e di tutta la sua famiglia".

L'associazione è stata recentemente costituita anche in Emilia-Romagna, dove gli iscritti potranno beneficiare delle convenzioni assicurative. L'accordo è con Tutela Legale Spa e Assytech per consentire ai militari dell'Arma di affrontare contenziosi amministrativi e divergenze familiari senza gravare sulla propria economia. Tutela e prevenzione potranno contare inoltre sul contributo dell'associazione Padri e Madri separati, con un punto di ascolto dedicato ai carabinieri, in modo da aiutarli nella gestione delle fragilità. Pianeta Sindacale mette a disposizione, infine, competenza e professionalità degli studi legali del proprio network, per affrontare ricorsi amministrativi.