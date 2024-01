Ancora sangue in Piazza dell’Unità, uomo accoltellato

Un uomo ha riportato una ferita da arma bianca durante una violenta rissa avvenuta nel tardo pomeriggio in Piazza dell'Unità, nel cuore di Bologna. Secondo le prime informazioni, lo scontro iniziale coinvolgeva diverse persone ed è rapidamente degenerato , con uno dei litiganti che è stato ferito da un coltellino. La vittima è stata prontamente soccorsa dal servizio medico di emergenza 118 e trasportato all'ospedale Maggiore in codice 2, indicante una media gravità. Sul luogo dell'incidente è immediatamente intervenuta la polizia, che ha avviato un'indagine per comprendere meglio la dinamica degli eventi.

Si tratta del secondo accoltellamento che si verifica in Piazza dell'Unità in meno di un mese . L'episodio precedente risale al 30 dicembre, intorno all'una e mezza di notte, quando un giovane di 19 anni è giunto al Pronto Soccorso presentando delle ferite alla schiena e coperto di sangue. Era in compagnia di un amico che ha spiegato agli operatori che la vittima, di origini straniere e senza documenti, aveva subito un'aggressione .