Luce a salute, si accende l'illuminazione scelta con gli abitanti del quartiere

Il primo intervento del progetto EnlightenMe, con cambio di illuminazione coprogettata con i cittadini. Si accende oggi 8 giugno alle 21.30 piazza Lambrakis, al quartiere Savena, dove i progettisti della London School of Economics di Londra e i referenti dell’azienda produttrice dei nuovi sistemi di illuminazione spiegheranno le soluzioni di illuminazione scelte Parteciperanno alla visita anche gli altri partner del progetto, una delegazione di aziende di illuminazione di rilievo internazionale e la rappresentante della Commissione Europea.

EnlightenMe è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea che studia gli effetti della luce artificiale, in casa e nelle strade, sulla salute e sul benessere dei cittadini in tre città: Bologna (Italia), Amsterdam (Paesi Bassi), e Tartu (Estonia).

Piazza Lambrakis è un primo importante risultato del progetto EnlightenMe, al quale partecipano Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche e Università di Bologna, in collaborazione con il Comune di Bologna, Fondazione Innovazione e Urbana (FIU) e Federfarma.

EnlightenMe riunisce esperti di diversi campi e settori scientifici, come lo sviluppo urbano e la ricerca sulla salute per quattro anni per raccogliere prove sugli impatti dell'illuminazione interna ed esterna sulla salute e sul benessere umano, in particolare per le persone di età superiore ai 65 anni e altri gruppi vulnerabili. Il progetto mira a ricercare, sviluppare e convalidare soluzioni innovative per supportare politiche innovative di illuminazione urbana e orientamento per una migliore salute nelle città di tutta Europa.

Gli effetti della maggiore esposizione umana alla luce elettrica

"Un'esposizione inappropriata e distruttiva alla luce notturna, o un'esposizione insufficiente alla luce durante il giorno, influisce profondamente sull'orologio biologico, sulla salute e sul benessere delle persone - si legge sulla nota espilcativa - Gli anziani di età superiore ai 65 anni sono particolarmente soggetti a questi impatti. La conoscenza del ruolo che l'illuminazione ha sulla salute delle persone e nuove linee guida reattive per le strategie di illuminazione urbana hanno il potenziale per mitigare sostanzialmente qualsiasi possibile impatto. Particolare attenzione sarà inoltre posta sul collegamento della dimensione socio-economica dell'illuminazione con i modelli di illuminazione urbana, lo stato di salute della popolazione e gli indicatori di benessere al fine di comprendere in che modo le disuguaglianze sanitarie e gli elevati livelli di esposizione alla luce incidono sul benessere fisico e mentale dei cittadini".

