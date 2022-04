Piste ciclabili: i percorsi a Bologna e tutto quello che c'è da sapere

La bicicletta è ormai un vero e proprio mezzo di trasporto, e ogni anno sempre più persone decidono di abbandonare l'auto e spotarsi su due ruote. A Bologna la rete ciclabile è abbastanza lunga, e collega le Due Torri a numerosi comuni. Scopriamo insiele le ciclabili e ciclopedanali in città, e dove portano...

Le piste ciclabili a Bologna



Bologna - Casalecchio 5 km ciclopedonale

Bologna - Colli 20 km strada asfalto

Bologna - Firenze in MTB: Via degli Dei 118 km sentiero

Bologna - Firenze SP65 106 km strada asfalto

Bologna - Passo della Raticosa 44 km strada asfalto

Bologna - Pian di Macina - Pieve del Pino e colli bolognesi 38 km strada asfalto

Bologna - Reggio Emilia 37 km strada misto

Bologna - Reggio Emilia 85 km strada misto

Bologna - San Lazzaro di Savena 5 km ciclopedonale asfalto

Bologna - Val di Zena 20 km strada asfalto

Bologna: centro Minganti - Coop Repubblica 2 km ciclabile

Bologna: ciclabile Via del Chiu' - Parcheggio Tanari - Via Boldrini - Stazione - Via dei Mille 4 km ciclabile

Bologna: i Sostegni del Navile 9 km sentiero terra

Bologna: Itinerario 10 1 km ciclabile asfalto

Bologna: Massarenti - Parco Talon 8 km ciclostrada asfalto

Bologna: Mezzofanti - Fiera 5 km ciclabile asfalto

Bologna: parco dei giardini - centro 6 km ciclabile asfalto

Bologna: Piazza Giovanni XXIII - Via Giotto 2 km ciclabile asfalto

Bologna: Pilastro - San RIta 2 km ciclabile asfalto

Bologna: Policlinico Sant'Orsola Malpighi - Via dei Giardini 8 km strada

Bologna: sottopasso Viale Lenin ferrovia BO-AN 1 km ciclopedonale asfalto

Bologna: Stazione Centrale - Via Dei Giardini 5 km ciclopedonale asfalto