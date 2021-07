A Bologna è nata 'Pizza Maggiore', dedicata alla città e alla Cineteca con ingredienti top!

A Bologna è nata 'Pizza Maggiore': con il film in piazza scatta l’ora della pizza alla bolognese grazie alla Cineteca di Bologna, Confcommercio Ascom Bologna, Berberè Pizzeria, Comune di Bologna e Bologna Welcome.

Una pizza tutta bolognese da gustare in occasione di un film del Cinema ritrovato in Piazza Maggiore- spiega una nota- per trascorrere le serate in compagnia nella propria pizzeria o forno di fiducia e dare vita a un nuovo rito che esalti le eccellenze del nostro territorio. È da questa idea che è nata “Pizza Maggiore”, che punta a coinvolgere le pizzerie e i forni di città e provincia per inserire nei loro menù un nuovo tipo di pizza, condita con ingredienti che rappresentano l’eccellenza della nostra terra: dalla mortadella, conosciuta in tutto il Mondo con il nome di Bologna, alle patate, vanto del nostro territorio. L’intento, dopo una prima fase che accompagnerà il festival Il Cinema Ritrovato, è di rendere questa iniziativa permanente, in modo che “Pizza Maggiore” entri stabilmente nelle nostre abitudini e si faccia conoscere non solo in città, ma in Italia e nel Mondo.

La ricetta di Pizza Maggiore è stata messa a punto da Berberè, il brand di pizze da lievito madre vivo creato nel 2010 dai fratelli Aloe proprio a Bologna, che in questi anni si è affermato fra le migliori pizzerie in città nelle più prestigiose guide enogastronomiche italiane e non solo. Pizza Maggiore è realizzata con Mortadella IGP, patate di Bologna DOP schiacciate,pesto al parmigiano e fiordilatte pugliese. La proposta è già stata inserita nel menù del locale in via Petroni (costo 11€) e negli altri 12 locali del gruppo in Italia a testimonianza del forte legame fra la Città e l’insegna.