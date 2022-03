Pizzeria Berberè: tutto pronto per l'inaugurazione del secondo locale a Bologna

Mercoledì 16 marzo apre la nuova pizzeria Berberè a Bologna: il brand, nato da un’idea dei fratelli Aloe. Dove? Il nuovo locale sarà in Porta Saragozza e ospiterà circa 160 coperti, la gran parte dei quali nell’ampio dehor realizzato nel rinnovato nel giardino interno del locale. Sarà aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.30.

Partiti dalla periferia, dove inaugurarono nel 2010 la prima pizzeria a Castel Maggiore, i fratelli Aloe continuano a far crescere l’insegna grazie ad un’attesa nuova apertura proprio a Bologna, città che ha creduto nel loro progetto fin dagli inizi.

Crescere mantenendo la qualità, dedicando tempo e risorse alla formazione del personale, è questo il dogma di Berberè, confermato anche dalla critica enogastronomica. Il brand è stato confermato per il 5° anno consecutivo fra le migliori pizzerie d'Italia nella Guida del Gambero Rosso ed è entrato nella top five delle migliori catene di pizza artigianale del Mondo nella prestigiosa 50 Top Pizza. La “terza via della pizza”, come viene definita dal Gambero Rosso la pizza proposta da Berberè, si caratterizza per l’uso di solo lievito madre vivo e farine semintegrali biologiche.