Policlinico Sant'Orsola: bloccata da una paralisi Nour torna a sorridere dopo l'intervento

Una paralisi facciale sin dalla nascita bloccava i movimenti dei muscoli del volto della piccola Nour, impedendogli di sorridere. A soli 7 anni Nour è arrivata dalla Libia dove non c'è alcuna struttura in grado di trattare questa patologia che se trascurata diventa irreversibile, per essere curata al Policlinico Sant'Orsola.

E adesso grazie a una collaborazione clinica e scientifica la bambina è stata operata dall'equipe della Chirurgia Maxillo-Facciale del Sant'Orsola insieme a Fondazione Face3d che ha sostenuto i costi dell'intervento, e alla Fondazione Policlinico Sant'Orsola, che che ha ospitato la piccola insieme alla mamma e al papà durante l'intervento e la convalescenza

Tra qualche mese, ripresa la funzionalità dei nervi- si legge in un post dell'ospedale- Nour per la prima volta potrà così sorridere, cosi come merita.