Polizia Locale, è l'ora della pensione per il cane Apache: lo sostituisce Lupin

Vero e proprio "agente speciale", per Apache, "in servizio" al nucleo cinofilo della Polizia Locale bolognese è arrivata l'ora di riposarsi.

Dopo dieci anni di onorato servizio va in pensione. Il suo fiuto ha permesso di scovare tanto stupefacente nel corso delle operazioni, ora ha iniziato ad accusare qualche problema di displasia (la testa del femore non è più perfettamente allineata - ndr), quindi non potrà più muoversi con grande agilità. La pensione, Apache, la trascorrerà con il suo storico conduttore.

Al suo posto infatti è già arrivato, un pastore belga malinois di nome Lupin, ha tre mesi e sta per iniziare l'addestramento finalizzato all'attività di ricerca olfattiva, addestrato dal conduttore del reparto Sicurezza Urbana.

I conduttori accudiscono e addestrano i loro cani tutti i giorni, insomma si può diventare cinofili solo se ha la possibilità di ospitare il “collega” nella propria casa.

