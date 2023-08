Controlli della Polizia Locale, le multe "più ricorrenti" in città

Sono poco meno di 10mila, precisamente 9.750, i veicoli controllati dalla Polizia Locale nel primo semestre del 2023 nella Città metropolitana di Bologna. 1.201 sono state le sanzioni, 22 le patenti ritirate per superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h.

Sono i numeri delle attività nei punti più critici per la sicurezza stradale, da parte delle pattuglie, da gennaio a giugno 2023.

Il rafforzamento dei controlli, con particolare attenzione ai punti più critici in zone sempre diverse della città, era stato avviato negli ultimi mesi del 2022 e intensificato ulteriormente a partire dal 30 gennaio 2023, con la presenza di 5 pattuglie al mattino e 5 pattuglie al pomeriggio, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, più un ispettore che coordina ogni turno per un totale di 24 operatori al giorno.

“Continua l'impegno del Comune di Bologna, grazie al lavoro della Polizia Locale, per garantire maggiore sicurezza sulle nostre strade - spiega Matilde Madrid Capo di Gabinetto e delegata al Progetto sicurezza integrata e coordinamento politico della Giunta-. Stiamo mettendo massima attenzione al controllo di tutti quei comportamenti alla guida che sono particolarmente pericolosi. Grazie davvero allo sforzo che la Polizia Locale sta facendo per tutti noi: guidare rispettando le regole e avendo cura degli altri è il modo migliore per una città più sicura e vivibile.

Le multe più ricorrenti

Sebbene l'obbligo sia in vigore dall'aprile del 1988, il mancato uso delle cinture di sicurezza alla guida rimane in testa della "classifica" con 370 sanzioni, seguono la mancata revisione del mezzo (185), l’uso di cellulare durante la guida (99) e il mancato rispetto dei limiti di velocità (71 sanzioni che hanno comportato anche 22 ritiri della patente per superamento dei limiti di oltre 40 km/h).E ancora sanzioni per guida con patente scaduta (49), mancanza di copertura assicurativa (28) e guida senza patente (10).