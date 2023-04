Ponte 25 aprile - 1° maggio: potenziate le corse dei treni, 26mila posti in più

26 mila 300 i posti in più con l’introduzione di 54 corse – di cui 23 il 25 aprile e 23 il primo maggio per chi decide di spostarsi in treno. Le nuove corse sono acquistabili a partire da oggi 22 aprile sui sistemi di vendita. Tutti i servizi aggiuntivi saranno effettuati con i nuovi treni Rock e Pop.

Potenziamento del servizio

- Per la Riviera Romagnola, dove sono attesi i flussi maggiori di passeggeri

- Collegamenti aggiuntivi fra Bologna e Pesaro (e viceversa) per accompagnare gli spostamenti verso e da Rimini. Rimini Miramare, Riccione, Misano e Cattolica", fa sapere Trenitalia.

- Incrementate le corse da Bologna verso Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza (e viceversa) con prolungamenti fino a Milano per favorire il flusso dei turisti dalla Lombardia verso l’Emilia-Romagna.

- più corsa anche fra Bologna e Prato (e viceversa) e fra Parma e La Spezia (e viceversa) con fermate in tutte le stazioni nella tratta fra Parma e Pontremoli.