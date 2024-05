Ponte della Motta, è scontro tra sindaci e governo per la mancata ricostruzione dopo l'alluvione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Se a un anno dall’alluvione il ponte della Motta non è stato ancora ricostruito, la colpa non è delle amministrazioni locali. Ma del progetto del ponte temporaneo sostitutivo che ha evidenziato tutti i limiti della struttura. Lo puntualizzano il sindaco metropolitano Matteo Lepore, il sindaco di Molinella Dario Mantovani e la sindaca di Budrio Debora Badiali, rispondendo al viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami.

È sul ponte sulla SP6 che collegava Budrio e Molinella, crollato durante l’esondazione del fiume Idice tra il 16 e il 17 maggio di un anno fa, che si riaccende lo scontro con il governo sulla ricostruzione post-alluvione: “Apprendiamo con sorpresa che Bignami, in piena campagna elettorale, si aggira per la pianura bolognese imputando responsabilità agli amministratori locali sulla mancata costruzione - afferma la nota diffusa dai tre primi cittadini -. La Città metropolitana, titolare della struttura, e gli amministratori dei territori coinvolti hanno sempre ascoltato, come giusto, tutte le proposte tese alla risoluzione di un problema di primaria importanza per questo territorio. Purtroppo è stato proprio il confronto con il genio pontieri, nelle riunioni svolte, a evidenziare nel merito tutti i limiti di quel tipo di proposta”.

Innanzitutto, spiegano, “per ‘luci’ assai più contenute rispetto al fabbisogno reale, ma anche per limiti di carico molto restrittivi rispetto ai mezzi pesanti (i mezzi civili richiedono omologazioni diverse rispetto ai carichi militari); per la corsia unica e il traffico a senso alternato che non avrebbero risolto i problemi di viabilità; per il fatto che questa ipotesi necessitava della costruzione di appoggi, che avrebbero ostacolato e ritardato la costruzione dell'argine (allora inesistente), con il concreto rischio di finire sott'acqua nuovamente”. Nella sostanza una “proposta seria e fattiva per quel tipo di ponte temporaneo non ha mai preso forma per i limiti della stessa”.

Di fronte a questi esiti, affermano Lepore, Mantovani e Badiali, “troviamo inaccettabile che esponenti di governo come Bignami, che pure avevano responsabilità precise e poteri adeguati, provino oggi a ribaltare sulle amministrazioni locali la propria incapacità di agire per il bene della comunità. Così come accaduto anche per i rimborsi ai privati, ad oggi del tutto assenti”. Ancora, “ricordiamo al viceministro Bignami, che in attesa di una risposta del Governo le istituzioni territoriali hanno provveduto alla ricostruzione degli argini garantendo la messa in sicurezza della comunità, soprattutto di fronte al rischio di piene invernali, allo stesso tempo i Comuni interessati e la Città metropolitana hanno affrontato il tema del ripristino della mobilità con risorse proprie, anticipando le spese per gli interventi più urgenti, così come hanno provveduto alle esigenze immediate della popolazione, insieme al supporto e alla generosità dei privati, con bandi e ristori”.

I sindaci concludono che “come amministratori siamo e sempre saremo per dialogo con le istituzioni governative, indipendentemente dalla parte politica che le rappresentano. Quello che non accettiamo è lo scaricabarile per fini elettorali e il trascinare nella contesa propagandistica il disagio che i nostri cittadini e territori stanno vivendo anche a causa delle mancanze del governo. Chiediamo pertanto al viceministro Bignami di astenersi dalle speculazioni, con notizie nel migliore dei casi lacunose e inesatte”.