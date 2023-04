Ponti di primavera, le previsioni di traffico: A14 4 Bologna-Taranto sorvegliata speciale

Saranno oltre 12 milioni di italiani in viaggio lungo la rete secondo le stime di Autostrade per l’Italia per il ponte del 25 aprile fino alla sera di martedì 2 maggio. I rientri sono previsti per domenica 23 e martedì 25 aprile. In occasione del ponte del 1 maggio, flussi sostenuti a partire dal primo pomeriggio di venerdì 28 aprile e nella mattina di sabato 29 aprile. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio - dal primo pomeriggio fino alla sera – sono previsti i maggiori flussi verso le grandi città.

E' stato predisposto il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate dalle 9.00 alle 22.00 nelle giornate di domenica 23 aprile, martedì 25 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.

Si prevede l'uscita dalle grandi città verso Sud a partire dal primo pomeriggio di oggi, 20 aprile.

Le autostrade interessate

A1 Milano-Napoli

A14 Bologna-Taranto

Grandi centri del Nord verso la costa ligure.

Sospensione cantieri

Autostrade, dalla mattina di oggi, prevede la rimozione di 150 cantieri lungo i principali tratti autostradali – come per esempio quelli presenti sull’intera rete ligure e lungo la dorsale adriatica. Le lavorazioni saranno sospese fino alla sera del 2 maggio: resteranno operativi i soli cantieri inamovibili, per i quali non si prevedono particolari turbative alla circolazione.

Più uomini e mezzi

Autostrade per l’Italia - ricorda il Direttore Operations di Autostrade per l’Italia Fernando De Maria - ha previsto un "potenziamento dei presidi di uomini e mezzi in punti strategici, pronti ad intervenire a supporto degli utenti in caso di necessità. Agli utenti che si metteranno in viaggio, consigliamo di pianificare le partenze tenendo conto delle previsioni di traffico e consultando i canali di infoviabilità messi a disposizione da Aspi”.