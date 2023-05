Le auto pattinano letteralmente in un lago di acqua e fango

E' ancora maltempo a Bologna, questa volte con temporali forti, improvvisi, e grandinate. Le prime segnalazioni arrivano da Borgonuovo di Sasso Marconi, dove l'acquazzone ha allagato la SS Porrettana.

E' raccomandabile usare estrama prudenza alla guida: "In queste giornate di pioggia, le strade possono riservare dei pericoli ed occorre adottare norme comportamentali". Ha sottolineato il presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione e la sicurezza stradale, Mauro Sorbi: "La strada bagnata comporta una minore aderenza degli pneumatici con conseguente minore capacità di controllo dell’auto e l’insorgenza del fenomeno denominato 'aquaplaning', cioè il veicolo 'pattina' sulle pozze di acqua e può sbandare e, nel caso accada, non frenare bruscamente, cercando di guidare l’auto nella stessa direzione".