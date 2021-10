Nuova Porrettana chiusa al traffico a Sasso Marconi, si gira un film

Ciak si gira sulla Nuova Porrettana, che sarà chiusa nel comune di Sasso Marconi per delle riprese cinematografiche. Lo prevede una ordinanza Anas, che stabilisce per domani, venerdì, la chiusura al traffico della variante alla statale Porrettana per quattro ore, dalle 13.30 alle ore 17.30.

Il tratto interessato, quasi due chilometri, va dall'ingresso al casello autostradale di Sasso Marconi nord fino allo svincolo per Pontecchio. Un provvedimento preso "causa riprese cinematografiche", come precisa l'ordinanza.

Un provvedimento che ha sollevato però qualche perplessità. Il consigliere regionale Marco Mastacchi, ex sindaco di Monzuno, si è infatti chiesto se non vi fossero soluzioni alternative. "In un momento così complesso e difficile per la viabilità tra Sasso Marconi e le valli del Reno e del Setta- ricorda Mastacchi sul suo profilo Facebook- si consente di chiudere la Nuova Porrettana per riprese cinematografiche. Non si poteva individuare un altro tratto stradale con caratteristiche simili in una zona meno sotto pressione dal punto di vista del traffico?".