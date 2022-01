Positivo al covid e in attesa della comunicazione dall'Ausl? Ecco cosa fare

La variante Omicron viaggia spedita e schivare il coronavirus è sempre più difficile. Crescono ic asi di nuove positività a Bologna, come nel resto del paese. E spesso - vediamo dalle diverse segnalazioni che ci arrivano dai lettori - ci si perde nella giungla burocratica che governa testing, isolamenti e quarantene.

Cosa fare e cosa evitare in caso di positività al coronavirus

E' l'Ausl di Bologna a fare chiarezza su come comportarsi a seguito di un tampone diagnostico positivo, allorquando dunque si è in attesa di ricevere la notifica del provvedimento di isolamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica.

In primis ricorda l'azienda sanitaria è necessario:

mantenere lo stato di isolamento,

evitare contatti sociali,

evitare spostamenti e/o viaggi,

rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza sanitaria,

contattare il proprio medico per una valutazione dello stato di salute.

Raccomandazioni per i covid positivi e per le loro famiglia

Non solo. I soggetti in quarantena (in quanto contatto stretto di un caso di COVID-19) e le loro famiglie devono aderire alle seguenti raccomandazioni: