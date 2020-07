La montagna vicino Bologna: 5 escursioni a due passi dalle Due Torri

Una giornata di relax, di natura, con un percorso naturale da godersi in solitudine o in gruppo e una meta (facile o meno semplice) da raggiungere ma senza allontanarsi troppo dalla città. Se poi le temperature salgono il refrigerio dei boschi e delle altitudini del nostro Appennino diventano ancora più gradevoli e rigeneranti. Per orientarvi nella scelta della vostra escursione, ecco una piccola lista di possibilità fra cui scegliere o da mettere tutte in programma.

1. Monte Pizzo e l'anello di Budiara

L’anello “Budiara – Monte Pizzo” è una comoda passeggiata nella zona del Corno alle Scale. E’ perfetta per le famiglie o per passare un pomeriggio rilassante facendo trekking. E’ possibile arrivare in macchina fino a Budiara, località che si trova sopra al paese di Vidiciatico, vicino al Monte Pizzo. Una volta lasciata l’auto alla fine della strada asfaltata proseguite a destra verso Budiara,dove potrete osservare la piana degli asfodeli, piante non autoctone della nostra zona ma introdotte alla fine dell’ ‘800 dal botanico Bertoloni. Troverete anche castagni, noccioli e faggi. Seguite poi il sentiero CAI 127 fino alla Bocca delle Tese. Qui spesso si possono trovare tracce della presenza sia dei cinghiali che dei lupi, loro predatori naturali. Verso sera è possobile osservare anche le donnole, oppure scorgere le loro tracce. Dalle Tese potrete proseguire verso il Monte Pizzo tramite la strada forestale o sempre tramite il percorso 127, che vi porterà alla chiesetta degli alpini. Una volta raggiunto il Monte Pizzo potrete godervi il fantastico panorama che si può ammirare dalla cima, poi tornate verso Budiara tramite la strada forestale, completando il percorso ad anello.

Per i più coraggiosi: dal Monte Pizzo è possibile effettuare voli in parapendio.

Questo percorso può essere effettuato anche in mountain bike o ebike. Nella zona è attivo anche il Montagna Senzafreni Bike Park per l’enduro e il freeride.

Difficoltà dell'escursione: Facile

Durata: 2 ore

Distanza percorsa: 3,3 km

Punti di interesse: Fontana d’Affrico, il Cristo, Chiesetta degli alpini

Flora: Asfodeli, Castagno, Faggio, Nocciolo

Fauna: Lupo, Cinghiale, Donnola

2. Contrafforte pliocenico Anello di Badolo

La meta dista una ventina di chilometri da Bologna. Agevolmente accessibile dal casello autostradale di Sasso Marconi, questo itinerario ad anello è l’ideale per una “fuga” in giornata dalla città. Il “premio”, dopo un leggero ma rispettoso dislivello, è quello di accedere alla vetta di una formazione calcarea nota come “Contrafforte pliocenico”, dalla quale si possono ammirare le valli di Setta e Reno. La Riserva, che dista una ventina di chilometri da Bologna è la più ampia di tutta la regione. Tutela il maestoso fronte roccioso che si sviluppa per una quindicina di chilometri trasversalmente alle valli di Reno, Setta, Savena, Zena e Idice, culminando negli spettacolari rilievi di Monte Adone, Rocca di Badolo, Monte Rosso e, poco oltre l’area protetta, monte delle Formiche.