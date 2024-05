Premio film impresa 2024: il docufilm sui 120 anni della Banca bcc felsinea fra i 10 più votati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si sono concluse il 28 aprile le votazioni online per decretare il miglior film d'impresa secondo la giuria popolare fra le 99 pellicole candidate al Premio Film Impresa 2024. Fra i film in gara, il docufilm sui 120 anni di BCC Felsinea è risultato fra i 10 film più votati. IL DOCUFILM "120 ANNI DI BCC FELSINEA" Realizzata nel 2022 per celebrare l'anniversario della banca, la pellicola segue una narrazione cronologica che, partendo dal contesto storico in cui si è sviluppato il Credito Cooperativo, nato a fine Ottocento con l’intento di supportare l’economia agricola messa in crisi dalla Rivoluzione Industriale, arriva ai giorni nostri soffermandosi sull’evoluzione a cui è andata incontro la cooperazione di credito, che ha saputo sdoganarsi dal concetto di "banchetta di provincia" e diventare una realtà solida, forte e competitiva, ma senza rinunciare ai suoi principi fondanti ispirati alla mutualità, alla cooperazione, alla reciprocità. Il docufilm mette così in luce l’impatto che il modello operativo tipico del Credito Cooperativo, che fin dalle sue origini pone la relazione e il bene comune al centro in un principio di circolarità, ha avuto sui territori della pianura bolognese e dell’Appennino tosco-emiliano nel corso degli ultimi 120 anni.

IL PREMIO FILM IMPRESA Giunto quest'anno alla sua seconda edizione, il Premio Film Impresa è un progetto di Unindustria nato per valorizzare, esaltare e raccontare la realtà delle imprese e di chi ci lavora. L'evento annuale premia i corti, i cortissimi e i migliori documentari delle imprese italiane, che si svelano raccontando la loro storia e l'origine della produzione industriale; i loro progetti, il loro saper fare e la capacità di innovare; il loro rapporto con il territorio, la società e l’immaginario.