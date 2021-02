Ozzano: il premio 'Tina Anselmi' a Erica Bertoni

Il premio dedicato a "Tina Anselmi" , riconoscimento voluto dal Centro Italiano Femminile sede di Bologna e dall’Unione Donne in Italia Bologna, che ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Bologna e della Città metropolitana, è destinato a donne che si sono distinte nel lavoro nell’area metropolitana bolognese. L’obiettivo è valorizzare le competenze delle donne nell’ambito delle professioni, della ricerca, dell’imprenditoria, artigianato, della cultura e dell’arte, senza trascurare le donne straniere che hanno scelto l’Italia come luogo di lavoro e di vita. E a Ozzano il premio è stato consegnato a Erica Bertoni.

"Le motivazioni e gli obiettivi del premio Tina Anselmi sono ampiamente condivisibili e di grande spessore- spiega il sindaco Luca Lelli - Non dovrebbe servire un premio per ricordare a tutti noi che l'importanza e la professionalità delle donne in campo lavorativo è cresciuta molto in questi ultimi anni e che a tutti gli effetti, a parità di mansioni, meritano pari dignità e pari trattamento economico rispetto ai colleghi uomini. Proprio perché riconosciamo al premio "Tina Anselmi" un grande significato morale e sociale, come amministrazione abbiamo avanzato, nel 2020, la candidatura di Erica Bertoni, una giovane donna, mamma, compagna e lavoratrice che nel 2013 è venuta a Ozzano per uno stage lavorativo, e da allora ha scelto Ozzano per affondare le sue radici e quelle della sua famiglia".