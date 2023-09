50mila presenze al Festival Francescano, Zuppi: "Ho visto visto una Chiesa in uscita"

50mila presenze al Festival Francescano, dal 21 al 24 settembre a Bologna, in piazza Maggiore: “Compie quindici anni: non è ancora maggiorenne ma è un adolescente di buone speranze! Sono stati giorni di gioia, incontro e letizia nella semplicità, in piena regola francescana" ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi che ha presenziato a diversi incontri e celebrato la partecipatissima messa domenicale.

I temi di quest'anno sono stati "sogno, regole, vita". I sogni dei giovani, le regole di giustiazia sociale e la vita, come quella dei migranti che sbarcano in Italia, tema attualissimo, di chi subisce violenza, dei poveri, degli “ultimi”, e quella di san Francesco e il suo insegnamento.

Tra giochi di una volta e lo Zecchino d'oro e spettacoli, l'evento ha animato il Crescentone per 4 giorni: “Il Festival Francescano compie quindici anni: non è ancora maggiorenne ma è un adolescente di buone speranze! Sono stati giorni di gioia, incontro e letizia nella semplicità, in piena regola francescana. Elementi, questi, importanti per il cammino sinodale che stiamo intraprendendo. Con il Festival abbiamo visto una Chiesa in uscita: rimaniamo in uscita!”, ha detto Zuppi, rifacendosi al monito di Papa Francesco: "La Chiesa deve essere in uscita, altrimenti si ammala. Si tratta di aprirsi ad orizzonti di vita che offrano speranza a quanti stazionano nelle periferie esistenziali e non hanno ancora sperimentato, o hanno smarrito, la forza e la luce dell'incontro con Cristo".

Le conclusioni di questa celebrazione sono state affidate a Valentina Giunchedi, Presidente del Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna, che organizza il Festival. ““Il sogno diventa vita soltanto se lo condividi - ha detto Giunchedi - Un motto, questo, che abbiamo messo in pratica con il coraggio e la semplicità di permettere di lasciarci interrogare da diverse situazioni che incontriamo nella nostra vita. Spesso infatti, rimaniamo inermi, senza il coraggio di evolvere… Ecco, il nostro sogno è che questo tempo passato insieme possa aver contribuito a donare entusiasmo al futuro. Come Famiglia Francescana, è stato un onore fare da tramite per i tanti incontri avvenuti in questi giorni. Il ringraziamento va al cardinal Zuppi, alla Diocesi e a questa splendida città che ci accoglie, a coloro che hanno partecipato a vario titolo, ai volontari, ai collaboratori, ai frati alle suore e ai laici francescani che credono nel festival tutti i giorni dell’anno”.

Appuntamento al 2024 dal 26 al 29 settembre. Ricorreranno gli Ottocento anni delle Stimmate di Francesco, pertanto il tema che sarà approfondito, se mpre con riferimento all’attualità, riguarderà le ferite che si aprono ma anche le ferite che aprono alla conoscenza di sé e alla fraternità.

Festival Francescano è organizzato dal Movimento francescano dell'Emilia-Romagna, con il patrocinio e in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna nell'ambito di Bologna Estate, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione del Monte, della Chiesa di Bologna, della Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI.