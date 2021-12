Presepi, a Bologna tradizione antichissima. Ecco la mappa di quelli imperdibili

Non tutti sanno che Bologna ospita uno dei presepi più antichi al mondo, si trova nella basilica di Santo Stefano e risale al XIII secolo. La città felsinea, vantando una lunga tradizione in materia, ogni anno propone suggestive installazioni . Dal presepe originalissimo costruito nel cortile di un'abitazione privata alle mostre permanenti in città, fino alle opere disseminate nella provincia. Ecco una piccola guida alla scoperta della tradizione presepiale felsionea

I presepi da visitare assolutamente a Bologna

Tra i presepi degni di una visita almeno una volta nella vita ricordiamo le collezioni permanenti visitabili presso il Museo Davia Bargellini, Museo della Beata Vergine di San Luca e Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Tra le esposizioni più originali si segnalano quello divia Azzurra 10, allestito nel cortile di una abitazione privata e visionabile solo dall’esterno, tra luci, musiche e animazioni, è motivo di inimitabile gioia sia per grandi che per piccini. Il presepe è acceso dal 1 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 dopo il tramonto, quando si illumina la stella cometa. E' ideato dal dottor Chimenti.

I presepi imperdibili della provincia di Bologna

Anche fuori dal comune capoluogo non mancano di certo interessanti opere da visitare. E' proprio in provincia infatti, e più precisamente nella Chiesa di Capugnano, che dal 1560 è conservato il presepe più antico della diocesi di Bologna. Uno dei più importanti capolavori della chiesa!

Degni di nota i Presepi di San Lorenzo in collina, a Monte San Pietro e il grande presepe artistico tradizionale allestito nella Chiesa dell’Immacolata Concezione a Porretta Terme. Non è da meno Castel San Pietro Terme che tra luci, suoni e lavorazioni preziose offre più di dieci presepi sparsi per la città e dintorni! Merita di certo una visita il Presepe della Cattedrale di Imola, curato interamente da volontari, in Piazza Caduti per la Libertà. Spingendosi infine verso l'Appennino, imperdibili i 100 presepi del Comune di Castel d’Aiano, allestiti lungo le vie del paese.

