Ozzano, Proloco: eletto il nuovo presidente e nominati gli esponenti del consiglio direttivo

Cambiati i i vertici della Proloco a Ozzano. Nei giorni scorsi infatti eletto il nuovo consiglio direttivo e presidente, eleggendo Federico Aurilio presidente, Raimonda Raggi vicepresidente, Luca dD'Arco segretario, Luca Dalla tesoriere, e i consiglieri Antonella Ciummo, Elio D'Arco, Stefania Fazzi, Anna Mireille Moletti e Barbara Tambini.

"Ringrazio tutto il consiglio direttivo per la fiducia che hanno riposto in me e che cercherò di ripagare lavorando al meglio, in sintonia e con la collaborazione di tutti - afferma il nuovo presidente Federico Aurilia - Durante il consiglio è stato presentato il lavoro da intraprendere nel triennio, caratterizzato da alcuni capisaldi che guideranno l'operato dell’associazione: turismo, cultura e territorio. Intendiamo agire per cercare di rafforzare sempre di più i già positivi rapporti instaurati con molte realtà territoriali, costruendo così una rete progettuale sempre più efficace ed efficiente rivolta alla promozione del territorio.

Così il sindaco Luca Lelli: "Ringrazio il presidente uscente Francesco Del Grande per il prezioso lavoro in questi 3 anni di mandato e saluto con piacere la nomina del nuovo presidente e di tutto il direttivo a cui auguro un buon lavoro.Sia il presidente che i componenti del consiglio direttivo, che conosco personalmente, sono persone di Ozzano. Sono persone quindi che vivono a pieno il Paese e sono certo che il loro impegno nel promuovere il nostro territorio sarà totalitario."