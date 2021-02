Primo giorno di vaccinazione a Vergato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

In data odierna infatti, il punto Hub della Casa della Salute di Vergato ha tenuto il primo storico Vaccine-Day (o V-Day) contro il Covid-19, con ben 78 dosi somministrate. L'appuntamento nel Capoluogo per le successive somministrazione proseguirà ogni Venerdì. Dal 1° Marzo partiranno invece quelle per i cittadini tra gli 80 e gli 84 anni.

Il 2 Aprile prossimo inizieranno invece le vaccinazioni presso la postazione spot (mobile) nella frazione di #Tolè.

Il Comune di Vergato desidera ringraziare tutto il personale medico, infermieristico e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un percorso fondamentale e necessario per contrastare la #Pandemia in atto, e per tutto il lavoro svolto negli anni al servizio della Comunità.